Euronext Brussel: wanneer de drugs niet werken

Galapagos' artrosemiddel blijkt niet te werken. Een nieuwe beursklap voor het Mechelse biotechbedrijf bezorgt de Bel20 een slechte trip.

Kent u nog dat die mooie britpopballade van The Verve? The drugs don't work. Het refrein zowel op micro- als macroniveau van toepassing in Brussel.

De beurzen twijfelen immers of hun favoriete drug - de ongeziene stimulus van centrale banken - nog een probaat middel is tegen een niet-aflatende en listige vijand als het coronavirus. De Europese beurzen herstellen ietwat van hun coronaklap van donderdag maar de Bel20 profiteert slechts mondjesmaat mee. De index gaat 0,4 procent hoger naar 3.257 punten.

The Verve - The drugs don't work

De index wordt lager getrokken door zwaargewicht Galapagos . Het biotechbedrijf trekt de stekker uit zijn experimentele artrosemiddel GLPG1972 dat na een jaar lang onderzoek geen betere resultaten gaf tegen gewrichtsslijtage dan het placebo (ook een aardige band, nu we het toch jaren '90 gitaarrock als referentiekader gebruiken).

Analisten halen hun waardering voor GLPG1972, dat volgens de gemiddelde schattingen zowat 5 tot 7 procent van de koers afdekte, uit hun modellen. Dat leidt tot een resem koersdoelverlagingen (zie box). De algemene teneur is dat Galapagos nu nog meer uit zijn pijp zal moeten komen met de resterende middelen in de pijplijn, onder meer de PINTA-studie rond longfibrose. Na de misser in augustus rond potentieel stermiddel filgotinib was een opsteker welkom geweest.

Galapagos levert 8,5 procent in naar 107,7 euro.

Analistenreacties op gefaald artrosemiddel Galapagos KBC Securities verlaagt het koersdoel van 145 naar 139 euro maar blijft bij een koopadvies. 'Deze tegenvaller is een nieuw bewijs van de moeilijke behandelbaarheid van osteo-artritis', zegt analist Lenny Van Steenhuyse. 'We kijken nu uit naar publicaties van de PINTA-studie over longfibrose, de enige klinische uitlezing die we dit jaar nog van Galapagos verwachten.' UBS verlaagt het koersdoel van 135 naar 125 euro bij een houdadvies. 'We verwachten dat dit nieuws op korte termijn blijft doorwegen op het aandeel', zegt Laura Sutcliffe. De analiste ziet door de misser het belang stijgen van het prille middel Toledo, in de pijplijn van Galapagos. 'Die moleculefamilie in de behandeling van ontstekingsziektes zal meer op de voorgrond treden als bron van waarde.' Jefferies verlaagt het koersdoel naar 133 euro bij een houdadvies. 'Dat soort tegenvallers horen bij het spel', zegt de analist Peter Welford. 'Maar na de misser met filgonitib was een opsteker welkom geweest.' Jefferies brengt in herinnering dat de cash bij Galapagos ongeveer 90 euro van de koers afdekt. 'Maar de burn blijft hoog.'

Solvay doet zijn best om de meubelen voor de Bel20 te redden. Het chemiebedrijf vindt een gespierde stier in JP Morgan. De Amerikaanse zakenbank verhoogt het koersdoel van 94 naar 104 euro. Het advies blijft kopen. De analisten zien daarmee een opwaarts potentieel van zowat 40 procent. Dat mag zeker bullish heten. Het gemiddelde koersdoel voor Solvay bedraagt 82 euro. JP Morgan geeft van alle analisten die Solvay opvolgen het hoogste opwaarts potentieel.

Solvay wint 2,3 procent naar 76,9 euro en trekt op de brede markt monoholding Solvac mee.

Brede markt

Kinepolis kan nog niet overeind krabbelen na de eerdere klappen. De bioscoopgroep wordt steeds dieper geduwd naarmate het doembeeld van een nieuwe lockdown dichterbij komt. De bioscoopgroep tikt naar een nieuw jaardieptepunt op 23,05 euro.

Het helpt niet dat shorters het aandeel ondanks de fors getrimde koers in het vizier nemen. Het New Yorkse hefboomfonds Parian Global Management heeft zijn shortpositie, waarbij het dus uitgaat van een dalende koers, in Kinepolis vergroot. De positie bedraagt sinds 14 oktober 0,7 procent van het kapitaal (voorheen 0,43%).

Fagron krijgt een duwtje van Berenberg. Analiste Beatrice Allen herhaalt haar koopadvies na de cijfers die de toeleverancier van de apothekers dinsdag voorlegde. 'Een aantrekkelijk instapmoment in een weerbaar verhaal', vat Allen samen. Het koersdoel blijft op 24 euro.