Euronext Brussel: ware Finnen en dure Finnen

De Brusselse beurs bouwt voorzichtig voort op de winstsprong van woensdag. Aedifica tast nog dieper in de buidel om het Finse Hoivatilat in te lijven. Sipef staat in het zonnetje na een stevig koopadvies.

Berichten dat de VS en China nog voor 15 december een fase 1-akkoord zouden sluiten, maken de beleggers wat dapperder. Brussel kleurt net als zijn Europese zusjes groen. De Bel20 staat rond het middaguur op 0,33 procent winst op 3.902 punten.

Couponknippers

In de index is Telenet de hekkensluiter. Er ging donderdag een dividend van 57 cent bruto van de koers. Het telecombedrijf zakt met 2 procent of 80 eurocent van 40 euro naar 39,2 euro. Dat is verhoudingsgewijs meer dan de coupon van 57 eurocent die vandaag van de koers ging.

Op de brede markt trotseert Bpost zijn ex interim-dividend beter. Het postbedrijf knipt een tussentijds dividend van 62 cent bruto. Het postbedrijf zakt met 2,2 procent oftewel 20 cent van 10,60 euro naar 10,40 euro. Dat is per saldo een stuk minder dan het interim-dividend van 0,62 euro dat vandaag van de koers ging.

Dure Finnen

Aedifica verhoogt zijn bod op zijn Finse beursgenoteerde sectorgenoot Hoivatilat. De specialist in zorgvastgoed (gvv) ondervindt dat er naast Ware Finnen, ook dure Finnen bestaan.

Aedifica trekt zijn bod stevig op met 8,5 procent, van 14,75 aandeel naar 16 euro per aandeel.

De specialist in zorgvastgoed lanceerde begin november al een bod op Hoivatilat van bijna 600 miljoen euro (375 miljoen euro cash plus 202 miljoen euro overgenomen schulden).

Maar het bedrijf van CEO Stefaan Gielens kreeg de Finnen niet te pakken. D e Britse vermogensbeheerder Clearance Capital , die 8,6 procent van Hoivatilat bezit, lag dwars. Met het nieuwe bod krijgt het wel de steun van Clearance.

Als het Aedifica lukt alle aandelen te verwerven en Hoivatilat van de beurs te halen, kunnen de meerkosten van het hogere bod oplopen tot 32 miljoen euro.

'Het eerste bod was al niet goedkoop', reageert analist Wido Jongman van KBC Securities. 'We verwachten dat Aedifica zeker de drempel van 50 procent van de aandelen zal halen, maar we stippen toch aan dat het prijskaartje voor de huidige aandeelhouders hoog is.' Jongman ziet wel geen reden om zijn koopadvies en koersdoel van 125 euro aan te passen.

HoivatiWAT? Finse beursgenoteerde zorgvastgoedgroep.

Beurskapitalisatie: 381 miljoen euro.

Ondernemerswaarde: 609 miljoen euro (verhoogd bod van 407 miljoen euro + 202 miljoen euro schulden).

Portefeuille: woonzorgcentra (50 procent) en kinderdagverblijven (50 procent).

127 gebouwen in portefeuille bovenop 55 in de pijplijn.

Geïndexeerde huurcontracten met een looptijd van 13 jaar.

Personeel: 22.

Tekende in 2019 zijn eerste vijf contracten op de Zweedse markt Wie zich afvraagt waar de muzikaal klinkende naam Hoivatilat vandaan komt, hij betekent niet meer of niet minder dan 'zorgvoorzieningen' in het Fins.

'Laat ons hopen dat de Finse saga met dit bod beslecht is', zegt analist Loïc De Smet van Kepler Cheuvreux. 'Dit nieuwe bod waardeert Hoivatilat op 577 miljoen euro. Dat is 99 procent boven de intrinsieke waarde van het aandeel. De overname duwt de winst van Aedifica de komende twee jaar 3 tot 5 procent hoger.' De analist is van mening dat Aedifica opnieuw moet streven naar minstens 90 procent van de aandelen, zoals in het oorspronkelijke bod het plan was.

Ook Kepler blijft bij zijn koopadvies en een koersdoel van 115 euro.