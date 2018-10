Euronext Brussel: wazig Barco en orkaanschade bij Jensen

Na de stevige remonte van dinsdag blijft de winst van de Bel20 vandaag beperkt. De kwartaalupdate van Barco wordt koeltjes onthaald. Er is voorlopig weinig reactie op de zware beschadiging van de Amerikaanse fabriek van Jensen-Group.

De Europese beurzen bewegen zijwaarts na het herstel van 1,5 procent dat ze dinsdag boekten. Achter de vrij stabiel EuroStoxx50 gaan echter uiteenlopende individuele beursprestaties schuil. Zo gaat Amsterdam mooi hoger dankzij stevige koerswinsten voor ASML en AkzoNobel, en zakt Frankfurt door een winstwaarschuwing van Fresenius Medical.

In Brussel stijgt de Bel20 omstreeks 12.45 uur met 0,3 procent tot 3.575 punten. In de koersbewegingen binnen de index zit weinig lijn, al lijken defensieve waarden iets beter te scoren. Colruyt wint bijvoorbeeld 1,5 procent tot 50,34 euro terwijl Umicore 0,9 procent zakt tot 42,25 euro.

Het verlies van de materiaaltechnologiegroep heeft mogelijk te maken met de autowaarden, die over de hele lijn verliezen. De autoverkoop in Europa kelderde met 23,5 procent in september nadat er in augustus net 31,2 procent meer nieuwe personenwagens waren verkocht. De grote schommelingen zijn veroorzaakt door de invoering van de nieuwe WLTP-test die de uitstootwaarden in meer realistische omstandigheden meet. Umicore levert katalysatoren en batterijmaterialen aan autobouwers. Ook Melexis, dat verschillende soorten chips en sensoren voor auto’s maakt, staat onder druk: het aandeel zakt 2 procent tot 64,95 euro.

In de Bel20 staat ook AB InBev op de rem. Het bierconcern moet al een hele tijd pluimen laten door de crisissen in verschillende groeimarkten waar het een belangrijke marktpositie heeft. Dinsdag veerde het aandeel 1,4 procent op, maar vandaag gaat er opnieuw 0,6 procent af tot 73,44 euro.

Kepler Cheuvreux probeerde nochtans de zorgen over de hoge schuldenlast van AB InBev wat weg te nemen. De verhouding nettoschulden/brutobedrijfswinst (ebitda) van de brouwer zal naar schatting 4,6x bedragen tegen het einde van het jaar. Dat is een vrij hoge ratio, maar het renterisico is beperkt, benadrukt het beurshuis, en wel om drie redenen: meer dan 90 procent van de schuld is aan vaste rentetarieven, de schulden hebben een gemiddelde looptijd van meer dan 11 jaar en de groep heeft geen herfinanciering nodig vóór 2021. Het advies blijft ‘kopen’ en het koersdoel 116 euro.

Blokorders

Op de brede markt verteren beleggers de kwartaalupdate van Barco niet zo goed. De omzet groeide in het derde kwartaal met 2,6 procent, maar analisten hadden meer verwacht. De beeldvormingsgroep boekte bovendien 6 procent minder bestellingen, een lelijke tegenvaller. Barco handhaaft wel de verwachting een stabiele jaaromzet en hogere marges te realiseren.

De reacties van analisten lopen nogal uiteen. Kepler Cheuvreux noemt de resultaten ‘deftig’, ING vindt ze ‘iets lichter dan verwacht’, vooral wat de orderinname betreft, terwijl Berenberg dan weer heel positief klinkt. Barco is dan ook een van de Benelux-favorieten van dat beurshuis, dat een koopadvies en een koersdoel van 130 euro hanteert. De Berenberg-analisten vinden het vooral belangrijk dat Barco op schema zit om zijn jaarprognose te halen.

Bij de opening van de beurs kelderde Barco met meer dan 10 procent. Er stonden toen enkele blokorders klaar terwijl de koperskant zo goed als leeg was. Het koersverlies liep al snel terug, maar er blijft toch wat twijfel over. Mogelijk heeft dat te maken met enige onduidelijkheid rond de impact van het verdwijnen van de resultaten van de Chinese joint venture uit de rekeningen. Het aandeel zakt 3,8 procent tot 101,60 euro.

De Haan

Home Invest Belgium (stabiel op 90 euro) en TINC (+0,8%, 12,20 euro) verwerven, samen met nog twee partners, de meerderheid (51,43%) van het vakantiepark Sunparks De Haan. Daartoe is een nieuwe vennootschap opgericht waarvan Home Invest 50 procent in handen heeft, Belfius Insurance 25 procent, de beursgenoteerde infrastructuurinvesteerder TINC 12,5 procent en het infrastructuurfonds DG Infra Yield eveneens 12,5 procent. De resterende 48,57 procent komt in handen van een Frans privéfonds dat wordt beheerd door de Franse vastgoedfondsenbeheerder Atream.

Het vakantiepark in De Haan zal grondig gerenoveerd worden en voor een periode van 15 jaar worden uitgebaat door Sunparks Leisure, een onderdeel van Pierre & Vacances. De aankoop en renovatie zullen de nieuwe eigenaars in totaal 75 miljoen euro kosten.

Michael

De orkaan Michael heeft de Amerikaanse fabriek van Jensen-Group (-0,3%, 33 euro) in Panama City lelijk toegetakeld. Ze staat nog overeind maar er is heel wat schade. Omdat er vermoedelijk acht weken lang geen stroom zal zijn, zal ze zolang niet kunnen produceren. Het is de bedoeling intussen wel de boel op te ruimen en herstellingen uit te voeren. Het onderdelen- en machinemagazijn heeft de orkaan beter doorstaan.