Euronext Brussel: wie uitkeert krijgt lekkers, wie oppot de roe

De koersreacties op de coronawaarschuwing van twee leidende Belgische industriebedrijven kon niet verder uiteen lopen. Umicore wordt bestraft. Bekaert wordt beloond.

De Brusselse beurs neemt gas terug na twee winstdagen. De klim uit het dal blijft lang en steil. Ook al stroomt de wereldwijde geldkraan aan het hoogst denkbare debiet, beleggers blijven rusteloos in afwachting van duidelijke tekenen dat de coronapandemie aan het pieken is.

Bel20

De Bel20 noteert rond de middag met 1,4 procent verlies temidden van een ijzingwekkende nieuwsstroom. Zowel Bekaert als Umicore kwamen met waarschuwingen over de impact van het coronavirus op hun bedrijfsvoering.

Strikt genomen geven beiden dezelfde niet-gekwantificeerde waarschuwing dat het coronavirus de 'resultaten gevoelig kan treffen'. Het grote verschil zit hem in het dividend.

Om de balans zo goed mogelijk te wapenen, gaat Umicore over tot een schrapping van zijn slotdividend. Bekaert zegt dat het eveneens de volledige focus op kostencontrole en liquiditeit legt, maar behoudt, in tegenstelling tot veel andere bedrijven, wel zijn geplande winstuitkering van 0,7 euro per aandeel.

Resultaat: Bekaert wordt beloond met 2,5 procent koerswinst. Umicore, dat zich - zo zou men kunnen stellen - een betere huisvader toont door zijn dividend in te houden, is bij de sterkste dalers met een stevig verlies van 8 procent.

UBS herhaalt zijn verkoopadvies voor de materialengroep uit Hoboken. 'Nu Umicore voor onbepaalde duur al zijn fabrieken voor autokatalysatoren buiten China sluit (goed voor een kwart van de groepsomzet), zal de winstgroei in de recyclagetak niet genoeg zijn om de meubelen te redden', zegt analist Geoff Haire. 'We verwachten ook dat de geplande boost van elektrische wagens kan gaan sputteren. Daardoor zou de geplande Europese kathodefabriek van Umicore wel eens uitgesteld kunnen worden tot na 2022', aldus Haire.

KBCS en Degroof Petercam verlagen hun koersdoelen voor de materialengroep.

Brede Markt

Lang zullen we niet moeten wachten op een volgende toevoeging aan het intussen ellenlange lijstje met corona-alarmisten. Chipontwikkelaar Melexis wordt de volgende, orakelt Kepler Cheuvreux in zijn ochtendmail.

'We geloven dat de huidige guidance die een verkoopgroei van 10 procent voorziet niet langer houdbaar is', zegt het beurshuis. 'Melexis is voor 90 procent blootgesteld aan de automobielsector.' Het beurshuis denkt dat het dividend op losse schroeven staat en verlaagt zijn koersdoel voor de chipontwikkelaar van 65 naar 55 euro. Het beurshuis behoudt zijn houdenadvies. 'Het jeukt om de trekker over te halen, zegt Kepler, maar we willen eerst zicht op de grootte van de impact van het coronavirus.'

Wie intussen ook zijn dividend inslikt is koffiebrander Miko . Omdat veel werknemers van kmo's door het coronavirus van thuis uit werken, wordt op kantoor minder koffie gedronken. 'Onze koffie raakt in sommige bedrijven niet meer binnen', aldus CEO Frans Van Tilborg in een gesprek met De Tijd.

IBA kwam met resultaten. Er waren enkele opstekers, zoals het recordaantal nieuwe bestellingen van protontherapiekamers, behandelingsruimtes voor kankerpatiënten. Maar de belangrijkste focus lag op de vraag of de marktleider in protontherapiekamers een operationele winst zou neerzetten. Het antwoord bleek neen.

'Het lijntje REBIT toont nog steeds een negatief resultaat van 5 miljoen terwijl we op een eerste bescheiden winst van 300.000 euro hadden geteld', aldus analist David Vagman van ING. 'Dat komt door prijsdruk van concurrenten als Varian en hogere R&D-kosten. Toch zegt IBA dat alle contracten op dit moment winstgevend zijn en dat het bedrijf de enige protontherapiespeler in de wereld is die nettowinst boekt.'

'Ook toont het management zich verstandig om niet meteen alle materiaal aan te schaffen voor de nieuwe therapiekamers wat de cashpositie versterkt', aldus Vagman.

IBA gaf geen becijferde indicatie over de impact van Covid-19. Het bedrijf uit Louvain-La-Neuve opende met 4 procent winst maar werd even later in verlies geduwd en noteert nu 1,8 procent lager.

Nog resultaten waren er bij Picanol en Tessenderlo , de twee bedrijven die door zakenman Luc Tack gecontroleerd worden. Beiden realiseerden netjes de analistenverwachting en zien winstgroei voor 2020. Al is de belangrijke disclaimer daarbij dat de impact van het coronavirus nog niet in de outlook verrekend zit.

Biocartis tenslotte kwam met een stok én een wortel. Het diagnosticabedrijf slikte zijn eerdere jaarprognose (de verkoop van 300 tot 350 nieuwe Idylla-zaklabo's) in onder impuls van het coronavirus. Maar het meldt ook een versterkte samenwerking met zijn Amerikaanse partner Immunexpress om de verkoop van een test rond bloedvergiftiging te versnellen.