Euronext Brussel: winkelvreugde en voorjaarsgroenten

Nu shoppen in ons land weer overal is toegestaan, schieten de aandelen van winkelverhuurders omhoog. Bij Greenyard gaat het herstel onverminderd door.

De Europese beurzen begonnen de dag met winst, aangemoedigd door het afnemend aantal coronadoden en het voorzichtig terugdraaien van de lockdowns. De indexwinsten hielden echter niet stand, deels door een dalende olieprijs. Omstreeks 12.45 uur noteert de Euro Stoxx 50 0,8 procent in de min.

In Brussel zakt de Bel20 0,7 procent tot 3.036 punten. Sterkste dalers in de index zijn de bankwaarden ING en KBC, die respectievelijk 2,9 en 1,5 procent verliezen. Beleggers schuwen weer risico, wat tot uiting komt in een koerswinst van 3 procent voor Colruyt.

Barco noteert vandaag zonder het recht op het dividend. Het brutodividend bedraagt 2,65 euro bruto per aandeel. Barco wint niettemin 0,7 procent tot 142,80 euro. In China mogen bioscopen weer bezoekers ontvangen. De markt voor filmprojectoren gaat dus alvast in de Volksrepubliek weer open.

AB InBev laat 0,6 procent liggen tot 39,74 euro. Het bierconcern krijgt een lager koersdoel van Credit Suisse: 46 in de plaats van 58 euro. Het beurshuis verlaagt zijn winstramingen voor 2020, 2021 en 2022 wegens de Covid-19-pandemie. AB InBev wordt zowel getroffen door de lockdowns als door het U-vormig herstel dat zich aandient, klinkt het. Het advies blijft ‘neutraal’ - zeg maar ‘houden’ - vooral wegens de trage schuldenafbouw en het gebrek aan visibiliteit op herstel.

Op de brede markt vuurt het heropenen van alle winkels in ons land – zij het onder strikte voorwaarden - de verhuurders van retailvastgoed aan. Vastned Retail Belgium , een bedrijf dat focust op winkels in de binnenstad, wint 4,5 procent tot 32,30 euro. Het koersverlies sedert begin dit jaar bedraagt wel nog altijd bijna 27 procent. Ook Retail Estates , dat baanwinkels verhuurt, profiteert en gaat 2,8 procent hoger naar 49,20 euro. Het aandeel noteert niettemin nog meer dan 40 procent onder het niveau van begin 2020.

Boven de bovengrens

Het herstel bij Greenyard vordert met rasse schreden. Het fruit- en groenteconcern liet in een korte update weten dat de aangepaste brutobedrijfswinst (ebtida) voor het eind maart afgesloten boekjaar 2019/20 uitkomt op 95,7 miljoen euro. Dat is net boven de bovengrens van de verwachtingsvork (93-95 miljoen) die Greenyard midden april had gegeven. Greenyard schrijft het goede cijfer toe aan ‘een succesvolle transformatie’ en ‘een strikte implementatie van een aanhoudend verbeteringsproces’. Voor de volledige jaarcijfers is het wachten tot 16 juni. Het aandeel wint 3,7 procent tot 5,30 euro.

Bij KBC Securities blijven ze evenwel voorzichtig gezien de hoge schuldgraad (4,6) en in afwachting van de jaarresultaten. Het advies blijft ‘houden’, het koersdoel 5,40 euro.

Herentals

Kepler Cheuvreux zet nog eens de schaar in zijn ramingen voor dit jaar voor Kinepolis . De bioscopen zullen naar verwachting nog een maand dicht blijven. Een terugkeer naar de normale toestand is wel gepland, maar zal (veel) trager verlopen dan aanvankelijk gedacht, zegt het beurshuis. Financieel staat Kinepolis er volgens Kepler wel veel beter voor dan zijn sectorgenoten. Het koersdoel zakt van 60 tot 46 euro, het advies blijft ‘kopen’. Kinepolis, dat dit jaar al 44 procent van zijn waarde verloor, wint 1,5 procent tot 33,10 euro.

Intervest Offices & Warehouses koopt in Herentals een kantoorgebouw en grondpositie en legt daarvoor 11 miljoen euro op tafel, zo maakte de ‘gemengde’ vastgoedspeler voorbeurs bekend. De aankoop grenst aan de bestaande site van Intervest in de Kempische stad, Herentals Logistics. Dit zal verdere ontwikkeling van de volledige site mogelijk maken, klinkt het.