Euronext Brussel: you can't be serious!

Faut le faire: op een dag dat Galapagos 'overnight' 260 miljoen ophaalt en Greenyard rechtkrabbelt, gaat Agfa door een bizar Spaans 'bod' met de meest aandacht lopen.

De Bel20 koerst rond de middag een fractie hoger op 3.691 punten.

Terwijl u sliep, zat Onno van de Stolpe niet stil. Nabeurs op Wall Street kondigde Galapagos woensdagavond laat aan bij grote Amerikaanse beleggers vers geld op te halen, geruggensteund door de sterke onderzoeksresultaten van filgotinib voor de behandeling van reuma.

Luttele uren later was het geld al binnen: 300 miljoen dollar of zo'n 260 miljoen euro. En dit tegen een minieme korting van nog geen 3 procent op de slotkoers van woensdagavond. Zelfs die korting is in de Brusselse beurshandel niet meer te merken: het aandeel brokkelt slechts 0,2 procent af naar 104,30 euro.

Dit mede dankzij een stroom enthousiaste analistenrapporten. Onder meer JPMorgan en Theodoor Gilissen brachten een nieuw koopadvies uit voor het biotechbedrijf.

Greenyard trekt een spurt van 21 procent naar 8,76 euro, maar noteert wel nog altijd 55 procent onder het peil van begin dit jaar. De groenten- en fruitreus heeft de bron ontdekt van de listeriabesmetting in zijn Hongaarse fabriek: een vriestunnel. Greenyard gaat nu de fabriek heropstarten en herhaalt de eerste raming van de financiële impact van de besmetting: 30 miljoen euro, na verzekering.

Dat Greenyard twee maanden na de initiële raming nog steeds hetzelfde bedrag naar voor schuift, zorgt duidelijk voor flink wat opluchting.

Hoe opmerkelijk de klim met 21 procent is, toch is het geen record. Sinds Greenyard- toen nog als Pinguin - midden 1999 naar de beurs trok, liet het aandeel twee keer een forsere stijging optekenen. Namelijk:

25 augustus 2004: +41,7 procent, toen toenmalig CEO zich tegenover nieuwsdienst Tijd-Nieuwslijn bekloeg dat de beurskoers de werkelijke waarde niet weerspiegelde en sommige beleggers ook onterecht de link legden met het faillissement van een sectorgenoot.

27 juni 2007: +26,9 procent, dankzij de aankondiging van de overname van Lutosa.

Het meest bizarre verhaal van de dag is het 'voorwaardelijke overnamebod' van het Spaanse Kanteron op Agfa-Gevaert . Zo is er de 'aankondiging' door het Spaans bedrijf in ... een blogpost. Waar een even enthousiaste als onbekende analist ten tonele wordt gevoerd.

Schermvullende weergave

En dan het feit dat zowel de oprichter van Kanteron als zijn echtgenote vrolijk over het mogelijk bid zaten te tweeten, terwijl de brief nog onderweg was naar Mortsel. Vlak voor de bevestiging van Agfa trok het aandeel een spurtje van zo'n 8 procent, daarna leek iedereen stilaan de - niet bijster geslaagde - grap door te hebben. Agfa noteert nu nog 2 procent hoger op 3,90 euro, bij een drukke handel van tot nog toe 1,38 miljoenstuks.

Na de degelijke halfjaarcijfers handhaaft KBC Securities het advies voor de vastgoedontwikkelaar Immobel op 'bijkopen'. Het koersdoel ligt op 63 euro. Mede dankzij de verkoop van het kantoorgebouw CEDET in de Poolse hoofdstad Warschau voorspelt Immobel over boekjaar een dividend van bruto 2,42 euro per aandeel, 10 procent meer dan een jaar eerder.

'2018 ziet er nu al goed uit. En de kers op de taart, Warschau, is gewoon een kwestie van timing', stellen analisten Alexander Makar en Jan Opdecam.

'Met de dividendverhoging geeft het management een blijk van vertrouwen dat er ook de komende jaren groei zal zijn', merkt ING-analist Jaap Kuin op. 'Immobel neemt ook meer risico door zich op de Parijse kantorenmarkt te wagen, via de geleidelijke overname van de Franse ontwikkelaar Nafilyan'.

ING plakt, net als Degroof Petercam, een koopadvies en een koersdoel van 60 euro op Immobel. Het aandeel vertaalt de lof in een remonte van 5,6 procent naar 52,80 euro.

MDxHealth gaat 2,5 procent hoger naar 3,31 euro. Valiance Asset Management, het investeringsfonds opgericht door de Belg Jan Pensaert, heeft voor bijna 1,5 miljoen euro aandelen van het diagnosticabedrijf verkocht. Dat blijkt uit een melding op de website van de FSMA. De verkopen dateren van juni en juli, maar worden nu pas aangekondigd.

Valiance is - na Rudi Mariën - de grootste aandeelhouder van MDxHealth met een belang van 11,99 procent (eind maart 2018). Pensaert zetelt in de raad van bestuur. Valiance is ook aandeelhouder van onder andere Biocartis.

Pensaert richtte Valiance op in 2008 en heeft nu meerdere honderden miljoenen euro onder beheer. Pensaert maakte carrière bij Lazard als adviseur van enkele grote fusies en overnames. Hij was onder andere betrokken bij de fusie van Guinness en Grand Metropolitan tot Diageo. Later, als CEO van het hedge fund La Fayette Investment Management, had hij voor 5,5 miljard dollar activa onder beheer.