Euronext Brussel: zacht applaus voor Umicores kobaltdeal

Voorzichtig optimisme dat de VS en China tot een handelsovereenkomst kunnen komen zet de Europese beurzen op winst. In Brussel krijgt Umicore van analisten lof voor een strategische deal rond batterijmaterialen.

Na de zware koersverliezen van donderdag gaan de Europese beurzen weer de goede richting uit. Gek genoeg is de aanstoker van de verkoopgolf – Donald Trump – ook de man die vandaag voor een positiever sentiment zorgt. De Amerikaanse president voorspelde dat er snel een einde komt aan de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, die veel schade berokkent. Hij zei ook dat het ‘gevaarlijke’ Huawei deel kan uitmaken van een handelsovereenkomst. Voorlopig zijn er echter geen bilaterale gesprekken op hoog niveau tussen de VS en China gepland.

In Brussel wint de Bel20 omstreeks 12.20 uur 0,8 procent tot 3.473 punten. De zwaargewichten uit de financiële sector, ING (+1%) en KBC (+1,2%), trekken de kar. De grootste procentuele winst is voor inoxproducent Aperam, die 3,35 procent bijschrijft. Donderdag was Aperam wel 4,1 procent lager getuimeld.

Na zeven neerwaartse dagen, waarbij ruim 10 procent van de koers ging, gaat ook Umicore hoger. De materiaaltechnologiegroep wint 0,5 procent tot 26,80 euro. Umicore doet een belangrijke overname die de waardeketen van batterijmaterialen van het bedrijf uitbreidt. Het neemt de kobaltraffinage- en kathodeprecursorenactiviteiten van Freeport Cobalt in het Finse Kokkola over voor 150 miljoen dollar. Daar komt nog eens, bij de afronding van de transactie, het werkkapitaal bij. De raffinaderij in Kokkola is de grootste kobaltraffinaderij van Europa. De overgenomen activiteiten zullen precursoren leveren voor de productie van kathodematerialen in de nieuwe fabriek die Umicore neerzet in het Poolse Nysa. De opstart van die fabriek is gepland in de tweede helft van 2020.

Wim Hoste van KBC Securities vindt de acquisitie een goede zaak , omdat Umicores aanwezigheid in de waardeketen van batterijmaterialen wordt versterkt. Hij laat zijn advies (bijkopen) en koersdoel (45 euro) intact.

‘Wij zien dit als een aanschroef-deal, maar een die strategisch steek houdt’, meent Kepler Cheuvreux. ‘Door deze raffinaderij, de grootste in Europa, te kopen, verwerft Umicore aanvullende knowhow en stelt het bedrijf de aanvoer naar zijn nieuwe batterijmaterialenfabriek in Polen veilig.’

Sinds Umicore op 23 april zwakke vooruitzichten gaf voor 2019 en aankondigde de expansie in batterijmaterialen wat te vertragen, is de koers aanzienlijk teruggevallen. ‘In combinatie met het groeipotentieel op lange termijn en gezien elektrische auto’s meer en meer ingang vinden, kan het aandeel waarde bieden tegen de huidige niveaus’, klinkt het. Het beurshuis verwacht niettemin dat het sentiment rond Umicore voorlopig negatief zal blijven, mede omdat concurrenten hun capaciteit opdrijven. Het advies blijft ‘houden’, het koersdoel 37 euro.

Waardescheppende acquisitie

Ook ING-analist Stijn Demeester (kopen, 41 euro) juicht de overname toe, en wel om twee redenen: Umicore breidt zijn aanvoerketen uit qua grondstoffen en verwerkingscapaciteit, en positioneert zichzelf steviger in de Europese aanvoerketen van batterijmaterialen. Demeester schat dat de overname vanaf 2021 minstens 20 miljoen euro of 3 procent kan toevoegen aan de recurrente bedrijfswinst (rebit).

Een kleine maar waardescheppende acquisitie, vindt Nathalie Debruyne van Degroof Petercam. ‘Deze overname vult Umicores batterij-knowhow mooi aan en laat toe de batterijwaardeketen in Europa te integreren.’ Zij raamt de winstbijdrage vanaf 2021 op 15 à 20 miljoen euro, wat weinig is in vergelijking met de toekomstige omvang van de batterijactiviteit. Eens alle capaciteiten op volle toeren draaien zal die naar verwachting een bedrijfswinst van ongeveer 550 miljoen euro realiseren. Debruyne wijst er nog op dat Umicore met deze overname zijn Europese leverancier integreert en op die manier synergieën creëert en toekomstige gelduitstromen naar een derde partij voorkomt.

De analiste blijft bij haar koopadvies en koersdoel van 43 euro. Zij is van oordeel dat de recent verspreide vrees dat Umicores Chinese activiteiten onder zware druk zullen komen gelet op aankondigingen van concurrenten, overdreven is. ‘De onderneming blijft de enige speler met een globale voetafdruk in kathodematerialen.’ Umicore blijft ook de grootste fabrikant van kathodematerialen met een verwachte capaciteit van 175.000 ton per jaar en ruimte om verder uit te breiden.

Zondag

De auto- en chipwaarden in Europa herstellen en dat geldt ook voor Melexis, een belangrijke ontwerper en verkoper van sensoren en halfgeleiders die in auto’s worden gemonteerd. Na de klap van 3,6 procent die het bedrijf donderdag kreeg, klimt het aandeel vandaag 1,9 procent tot 63,40 euro.

Biocartis (+0,3%, 11,60 euro) krijgt een hoger koersdoel – 17,40 in plaats van 15,70 euro – van Kepler Cheuvreux, dat zijn koopadvies herhaalt. Het bedrijf heeft zijn toekomstige financiering veiliggesteld door 150 miljoen euro op te halen met een converteerbare obligatielening. Dat zal de periode waarin het 'menu' (het aanbod van testen) wordt uitgebreid en de verkoop wordt opgedreven perfect overbruggen, meent het beurshuis. Bovendien biedt de converteerbare obligatie talrijke opties om toekomstige verwatering te verhinderen of te voorkomen.

Herman Verrelst, de CEO van Biocartis, was donderdag te gast in de reeks ‘CEO Talks’ van De Tijd. Hij voorspelde dat zijn bedrijf over twee à drie jaar winstgevend zal zijn. De middelen die dit jaar werden opgehaald – 200 miljoen euro – wil hij gebruiken om de geografische aanwezigheid uit te breiden en meer tests te ontwikkelen die op het minilabo Idylla draaien, legde hij uit.