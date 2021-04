Euronext Brussel: zeg niet te gauw, het is weer een vrouw

Vrouwen aan de macht op Euronext Brussel. Françoise Chombar stelt recordcijfers in het vooruitzicht bij Melexis. Esther Berrozpe herovert voorzichtig het vertrouwen van beleggers ondanks een rampkwartaal bij Ontex.

Kent u nog de tienerkaskraker 'The Sisterhood of the Traveling Pants'? Vier vriendinnen sluiten een levenslang verbond en delen een spijkerbroek die hen geluk brengt in hun weg naar volwassenheid.

Sisterhood of the Traveling Pants (2005)

Mocht er ook zo'n geluksbroek ciruleren op de Brusselse beurs, zou het aardig zijn mocht Françoise Chombar de hare eens zou doorgeven aan Esther Berrozpe. Terwijl Melexis de wind in de zeilen heeft dankzij een wereldwijd tekort aan chips, moet de Baskische CEO van Ontex alles uit de kast halen om de noodlijdende luierproducent uit het slop te trekken.

Melexis liet weten af te stevenen op een recordjaar dankzij de boomende vraag naar chips. 'Nu de vraag boomt en de tekorten in de sector blijven duren, is de grootste uitdaging aan de hoge vraag te blijven voldoen', aldus Chombar. 'Gelet op het orderboek verwachten we dat ook de tweede helft van 2021 sterk zal blijven. Daarom kunnen we onze prognoses sterk verhogen.'

Melexis rekent nu op een omzetgroei van 22 à 25 procent over heel 2021, terwijl de lat eerder op 15 à 20 procent lag. Met andere woorden: ongeveer 627 miljoen euro, tegenover de 507,5 miljoen over boekjaar 2020. Daarmee zou het bedrijf vlot de vorige verkooppiek, 569 miljoen omzet in 2018, verbeteren. Bovendien voorspelt Chombar op die boomende verkopen een winstmarge van ongeveer 21 procent te draaien, tegenover de eerder voorspelde 19 procent.

De koers die dit jaar al sterk opliep, reageert met beheerst enthousiamse. Melexis wint 1,9 procent naar 92,6 euro. Dat is woensdag goed voor een koppositie in de Bel20.

Analisten plaatsen ook enkele accolades bij de hogere prognose van de chipontwikkelaar. 'We vragen ons tegen die achtergrond wel af waarom Melexis de verwachte brutomarge ongewijzigd houdt op 41 procent', merkt analist Ruben Devos van KBC Securities op. Ook beurshuis Kepler Cheuvreux vindt dat aan de conservatieve kant.

'We zien de leveringsketen voor zware uitdagingen staan', zegt Devos, 'en we vragen ons af hoe het chiptekort de marktvoorwaarden zoals de prijzen en de relatie met klanten en toeleveranciers wijzigt'. Kepler Cheuvreux voegt toe: 'Wij zien zeker nog ruimte voor Melexis om te scoren op basis van deze verhoogde prognose. Maar we stellen ook vast dat de koers toch al stevig vooropliep'.

Wiens koers allerminst stevig vooroploopt is die van Ontex. Een zeldzame koersopstoot - de luierproducent was in de voorbije week bij de sterkste presteerders in Brussel met een weekwinst van 13 procent - stuit op een realitycheck in de kwartaalcijfers. Ontex zag zijn omzet met 16,5 procent terugvallen (11,1 procent als je nieuwe en afgestoten bedrijfsonderdelen wegfiltert) naar 480 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) kalft met een vierde af naar 50 miljoen euro.

'Met dit slechte resultaat denken we de bodem gepasseerd te zijn', zegt een hoopvolle Esther Berrozpe. De Baskische zet sinds februari alles in het werk om het tij bij Ontex te keren. Dat resulteert nu in de aanwerving van een CFO met een hoog profiel. Ontex plukt Peter Vanneste weg, de financieel directeur bij koffieconcern JDE Peet's.

'Er ligt een titanenklus op de plank bij Ontex en dat werk moet nu echt beginnen', reageert analiste Molly Wylenzek van Jefferies. Zij stipt nog aan dat Ontex ondanks de al fors uitgedunde koers de slechtste presteerder is onder de Belgische midcaps met een daling van 10 procent sinds januari.

'We geloven dat de CEO vastberaden is om waarde bij Ontex bloot te leggen', zegt analist Alan Vandenberghe bij KBC Secuties. De analist denkt wel dat een herfinanciering van de hoge schuldenlast op handen is. Om te vermijden dat Ontex aan zijn huidige bradeerprijs naar de markt moet, klinken er geruchten dat Berrozpe enkele overnames van haar voorganger in Latijns-Amerika ongedaan zou maken en de desbetreffende bedrijven opnieuw in de etalage zal plaatsen.

'We zien in ieder geval een stijgend momentum', zegt Vandenberghe, 'en verwachten bijkomende katalysatoren in juni wanneer het bedrijf met een strategische update komt'.