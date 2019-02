Euronext Brussel: zwaar bier en sterke stroom

AB InBev staat op de rem van de Bel20. Retail Estates heeft last van twee adviesverlagingen. Bone Therapeutics boomt zonder aanwijsbare reden.

De Europese beurzen gingen met kleine verliezen van start door economische onzekerheid en onduidelijke signalen over de voortgang van de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen. Intussen noteren ze gemiddeld 0,3 procent hoger. Uit Duitsland, de grootste economie van het oude continent, kwam nochtans weinig opbeurend nieuws. De Ifo-index, die het Duitse ondernemersvertrouwen weergeeft, is in februari sterker gedaald dan verwacht – tot 98,5 punten – en staat nu op het laagste peil in vier jaar.

Op Euronext Brussel noteert de Bel20 omstreeks 13.10 uur quasi stabiel op 3.586 punten. De hele biotechsector beleeft weer een sterke dag met 2,4 procent winst voor Argenx en 1,8 procent voor Galapagos.

Galapagos wist vorig jaar zijn verlies fors te verkleinen en heeft een belangrijk jaar voor de boeg. Het biotechbedrijf wil dit jaar meer dan 40 klinische studies doen en zal tussen 320 en 340 miljoen euro verbruiken. De sterke kaspositie van 1,29 miljard euro laat dat toe. De Amerikaanse notering van Galapagos – in de vorm van ADR’s – kreeg vandaag ook nog een nieuw koopadvies van investeringsbank SVB Leerink, die het koersdoel op 140 dollar (omgerekend 123,4 euro) zette.

DNA

De Bel20 wordt vooral afgeremd door AB InBev, dat 3,1 procent vermagert tot 66,12 euro. De daling wordt door analisten in verband gebracht met Kraft Heinz, dat zijn iconische merken met 15 miljard dollar afboekt.

'AB InBev en Kraft Heinz delen hetzelfde DNA', stelt RBC Capital Markets James Edwardes Jones in een update. Bijgevolg is het logisch dat de problemen bij de Amerikaanse voedingsreus, die gecontroleerd wordt door de Braziliaanse miljardairs achter AB InBev, afstralen op de bierreus. 'Er is geen reden om te denken dat de problemen van Kraft Heinz relevant zijn voor AB InBev', nuanceert Edwardes Jones. 'Maar gelet op het overlappend aandeelhouderschap en de vergelijkbare culturen van winstmaximalisatie zou het ons niet verbazen als beleggers een brugje maken tussen de twee.'

Solide

Elia kan goede jaarresultaten – een derde meer nettowinst – slechts vertalen in een koersstijging van 0,8 procent tot 63,90 euro. Dat is niet echt verwonderlijk gezien de gestage rally die het aandeel sinds begin 2018 achter de rug heeft en waardoor het circa 30 procent duurder werd.

‘Solide zoals steeds’, is het oordeel van ING-analist Quirijn Mulder, die zijn ‘houden’-rating en koersdoel van 66 euro handhaaft. Bart Jooris van Degroof Petercam (houden, 57 euro) houdt een slag om de arm: in 2018 klopte Elia de verwachtingen, maar de nieuwe regelgeving in Duitsland weegt op het rendement op eigen vermogen. De analist gaat zijn ramingen voor 2019-2023 verlagen en gaat ervan uit dat de consensus zal volgen.

KBC Securities heeft een positievere blik en trekt zijn koersdoel op van 60 tot 70 euro. De totale nettowinst van 275 miljoen euro was hoger dan analisten Bart Cuypers en Cédric Duinslaeger hadden verwacht; zij rekenden op 249 miljoen. De verklaring is te zoeken bij een eenmalige bate bij 50Hertz uit de (gedeeltelijke) inbedrijfstelling van Ostwind 1, de netwerkaansluitingen van een aantal offshore windparken in de Baltische Zee.

Een bijkomende reden voor het hogere koersdoel is de waardering. Het aandeel Elia heeft de voorbije maanden sterk gepresteerd, maar noteert nog steeds met een kleine korting terwijl sectorgenoten met een premie van 20 tot 40 procent noteren - en dus tegen hogere multiples. Ook daar houden Cuypers en Duinslager rekening mee voor hun verhoogd koersdoel. Hun advies blijft ‘bijkopen’.

Michael

We keren nog even terug naar de biotechsector, waar Bone Therapeutics 13,3 procent hoger schiet naar 4,60 euro. Voor zover we weten zonder specifiek nieuws. Mogelijk verschuift gewoon de aandacht van beleggers.

Bij het Brusselse bedrijf ASIT biotech vindt vandaag een belangrijke raad van bestuur plaats. Onder de nieuwe topman Michel Baijot moet een nieuwe strategie worden uitgestippeld. De communicatie over de beslissingen van de raad van bestuur is volgens de kalender van het biotechbedrijf voorzien op maandag 25 februari. Tot er een persbericht is verspreid is de notering van ASIT biotech op Euronext Brussel opgeschort.

Jensen-Group stijgt licht (met 0,6% tot 33,60 euro). Het boekjaar 2019 leverde bij een stabiele omzet bijna 10 procent minder nettowinst op. De grote schuldige is orkaan Michael, die in oktober zware schade aanrichtte in Jensens fabriek in Panama City, Florida. Omdat het recurrente resultaat goed blijft, handhaaft de fabrikant van industriële wassystemen het dividend.

Meerwaarden

Home Invest (+0,2%, 96,60 euro) verhoogt ook over het boekjaar 2018 zijn dividend met 25 eurocent en keert 4,75 euro per aandeel uit. Dat is bijna de helft meer dan de winst die het bedrijf uit de verhuur van woningen haalde. Die winst wordt aangevuld met meerwaarden op de verkoop van vastgoed. Volgens de vastgoedanalisten van KBC Securities waren de resultaten van Home Invest lager dan verwacht, wat deels te wijten is aan de timing en oplevering van ontwikkelingsprojecten. Ze behouden hun ‘afbouwen’-advies en gaan na de analistenconferentie een en ander herbekijken.

Retail Estates (-1,3%, 80,80 euro) krijgt twee adviesverlagingen over zich heen. Niets dramatisch aan de hand, het is enkel een reactie op de mooie rit die de verhuurder van baanwinkels achter de rug heeft. Daarbij deed Retail Estates het een pak beter dan diverse vastgoedindexen.

Op basis van de verwachting dat het bedrijf in 2020 en 2021 telkens voor 100 miljoen overnames zou kunnen doen, komt Kepler Cheuvreux tot een nieuw koersdoel van 82 euro, 1 euro boven het vorige. Aangezien er geen opwaarts potentieel meer is tot dit nieuwe koersdoel, zakt het advies van 'kopen' naar 'houden'.