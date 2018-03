Euronext Brussel: zwarte dag voor Waalse parels IBA en MDxHealth

Op een dalende beurs dragen twee Waalse kroonjuwelen de rode lantaarn. Zelfs na vier winstwaarschuwingen ging IBA met zijn jaarcijfers nog diep onder de lat door. MDxHealth gaf nieuwe aandelen uit met korting.

De Europese beurzen leken aanvankelijk nauwelijks wakker te liggen van de nieuwe renteverhoging in de Verenigde Staten en het vooruitzicht op een extra verhoging in 2019. De verliezen werden echter groter na tegenvallende macrocijfers. Het Duitse ondernemersvertrouwen, weergegeven door Ifo-index, is voor de tweede maand op rij gedaald en uit de indicator van de aankoopdirecteurs (PMI) bleek dat de Europese economie minder hard groeit. Daarnaast zijn beleggers bezorgd dat de importheffingen die president Trump vandaag zal aankondigen op Chinese producten een handelsoorlog zullen ontketenen.

Omstreeks 12.35 uur verliest de Bel20 1,2 procent tot 3.878 punten. De druk komt in de eerste plaats van de bankwaarden: ING zakt 2,5 procent en KBC 1,7 procent. Een snellere klim van de (Amerikaanse) rente zou een goede zaak geweest zijn voor banken.

Voor het grootste procentuele verlies tekent andermaal Bpost. Woensdag won Bpost 3,6 procent na vijf opeenvolgende verliesdagen waarbij het aandeel 32 procent lager belandde, maar het herstel was van korte duur: vandaag gaat er opnieuw 2,35 procent af tot 19,10 euro. Aanleiding voor het nieuwe verlies is een koersdoelverlaging van 29 tot 22 euro bij KBC Securities.

Na de winstwaarschuwing van vorige week heeft analist Ruben Devos van KBC Securities zijn ramingen voor de brutobedrijfswinst (ebitda) voor 2018 en 2019 met respectievelijk 13 en 16 procent verlaagd. Het risicoprofiel van Bpost is verslechterd door de grote onzekerheid rond het overgenomen Amerikaanse bedrijf Radial, terwijl de binnenlandse postvolumes onder toenemende druk staan. Devos vindt echter dat na de stevige koersval beide elementen ruimschoots in de koers zitten en behoudt zijn ‘bijkopen’-advies.

UCB zakt 0,6 procent tot 65,88 euro ondanks dubbel positief nieuws. In de eerste plaats mag het middel Cimzia van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA voortaan ook worden toegediend aan zwangere en zogende vrouwen. Tot dusver zetten vrouwen die zwanger werden, de inname van Cimzia om chronische onstekingsziekten als reuma of artritis te behandelen stop. Een tweede positief element voor UCB is dat Kepler Cheuvreux de opvolging is gestart met een koopadvies en een koersdoel van 74 euro.

Bewolkte markt

In de onderste regionen zijn vandaag IBA en MDxHealth terug te vinden, weliswaar om sterk uiteenlopende redenen. De Waalse specialist in bestralingsapparatuur IBA stuurde vorig jaar liefst vier winstwaarschuwingen uit, maar nog waren de jaarresultaten een pak slechter dan verwacht. De omzet kromp met 12,6 procent en de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) kleurde 4,7 miljoen euro rood. Mede door een fiscale tegenvaller bedraagt het nettoverlies 39,2 miljoen euro. Bovendien is de kaspositie negatief geworden en geeft IBA geen duidelijke vooruitzichten.

‘Een bewolkte protontherapiemarkt zonder duidelijke tekenen van een herstart maakt de toekomst voor IBA op korte termijn onzeker’, schrijven de analisten van KBC Securities, die hun ‘houden’-advies en koersdoel van 23 euro behouden.

Stéphanie Put van Degroof Petercam is sceptischer, getuige haar ‘afbouwen’-advies en veel lager koersdoel van 14,90 euro. Ze oppert wel een interessante mogelijkheid, die haar zou nopen haar advies te wijzigen: een mogelijke overname van IBA. Die is niet uit te sluiten ‘in een geval waarin de uitvoering door het management zwak was maar de technologie niet in twijfel wordt getrokken’.

MDxHealth heeft via een kapitaalverhoging 36 miljoen euro opgehaald. De nieuwe aandelen werden via een private plaatsing verkocht aan nieuwe en bestaande Amerikaanse en Europese investeerders. De nieuwe aandelen werden uitgegeven tegen 3,60 euro per aandeel, wat 10,6 procent minder is dan de slotkoers van woensdag. De Amerikaans-Belgische specialist in diagnostica voor urologische kankers zal de nieuwe middelen gebruiken om sneller te groeien en de verkoop van zijn prostaatkankertesten aan te zwengelen. Door de kapitaalverhoging komen er bijna 10 miljoen nieuwe aandelen bij en treedt er 20 procent verwatering op. Het aandeel MDxHealth zakt 7,2 procent tot 3,74 euro.

Pijplijn

Bij de sterkste stijgers vinden we Argenx (+2,3%, 67,10 euro) terug. Het Nederlands-Belgische biofarmabedrijf heeft zijn pijplijn aangevuld met een nieuw kandidaat-geneesmiddel, ARGX-117. Het zou kunnen dienen voor de behandeling van verschillende auto-immuunaandoeningen. ARGX-117 komt voort uit de samenwerking van Argenx met het Nederlandse bedrijf Broteio. De toevoeging wordt alvast gunstig onthaald door de biotechanalisten van KBC Securities. Zij handhaven hun koopadvies en koersdoel van 67 euro.

Greenyard (-0,55%, 18,18 euro) gaat twee Duitse distributiecentra – in Bremen en Neunkirchen – sluiten. Ze zijn overbodig geworden omdat vorig jaar en begin dit jaar twee modernere en beter gelegen distributiecentra – respectievelijk in de streek van München en nabij Mainz – in gebruik werden genomen.