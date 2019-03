Euronext: Brusselse tweetacktmotor sputtert

Picanol en Tessenderlo, de twee bedrijven van CEO Luc Tack, kunnen beleggers niet overtuigen met de jaarcijfers.

Uitstelgedrag. Het begint in de politiek de spuigaten uit te lopen. Eerst reageerden beleggers nog opgetogen op de bericht dat Europees voorzitter Donald Tusk op een 'lang uitstel' van brexit aanstuurt.

Minder positief was even later het bericht op Bloomberg dat er ook uitstel dreigt voor de topontmoeting tussen de Amerikaanse president en zijn Chinese evenknie. Trump en Xi zouden elkaar nu pas ten vroegste in april ontmoeten. Niet echt een signaal dat de gesprekken tussen Peking en Washington om het handelsconflict in te dammen vlot vorderen.

Logischerwijs zien de Europese beurzen hun eerdere winst weer teruglopen. De Bel20 houdt echter nog een winstje van 0,3 procent naar 3.607 punten.

China brengt ons naadloos bij Picanol , met een verlies van ruim 3 procent naar 70,20 euro één van de grootste dalers op het koersenbord. De wereldmarktleider in weefgetouwen is zowat het meest 'Chinagevoelige' aandeel van de Brusselse beurs.

In het jaarverslag over 2017 geeft Picanol geografisch alleen een opsplitsing tussen 'Europa, Afrika en Amerika' enerzijds en 'Verre en Midden Oosten' anderzijds, maar we mogen er van uit gaan dat deze laatste grotendeels China, 's werelds textielfabrikant, is. Welnu: de regio 'Verre en Midden Oosten' tekent voor het leeuwendeel, 68 procent, van de omzet van de groep.

Beleggers schrikken van de heel sombere outlook over 2019. De weefgetouwenbouwer voorspelt een afkoeling van de markt, met klanten die bestellingen uitstellen of vertragen. En dat zou de omzet dit halfjaar zo'n kwart doen dalen tegenover de sterke eerste helft van 2018.

KBC Securities verlaagt in reactie het koersdoel op Picanol van 115 naar 100 euro, het advies blijft wel 'bijkopen'. Ook al is Picanol minder dan vroeger afhankelijk van de zeer cyclische textielmarkt (dankzij de winstbijdrage van dochter Tessenderlo), toch stelt analist Guy Sips dat hij voor 2019 en de daaropvolgende jaren in de winstprognose zal moeten knippen.

Tessenderlo zag over boekjaar 2018 de omzet 2 procent zakken naar 1,62 miljard euro. De brutobedrijfswinst (rebitda) zakt 5 procent naar 178 miljoen euro, van 188 miljoen over boekjaar 2017. Dit ondanks de bijdrage van 13,5 miljoen euro van T-Power, de gascentrale waar Tessenderlo de resterende 80 procent van kocht voor 313 miljoen euro.

Daarmee gaat de chemiegroep onder de lat door: in oktober voorspelde CEO Luc Tack inclusief de bijdrage T-Power nog een stabiele winst, ondanks de zwakke eerste negen maanden van het jaar. De chemiegroep lijdt onder de zwakkere prestatie van het kroonjuweel, de Amerikaanse meststoffenproducent Kerley, en de productieproblemen in de Noord-Franse fabriek van Loos, waar natriumhydroxide (bijtende soda) wordt gemaakt.

Voor 2019 voorspelt Tessenderlo een hogere ebitda. Dat is echter minder indrukwekkend dan het lijkt. Ten eerste zal T-Power een vol jaar aan de resultaten bijdrage. Goed voor een winstbijdrage van zo'n 50 miljoen, tegenover 13,5 miljoen vorig jaar. Ten tweede zal dankzij een nieuwe boekhoudregel rond leaseschulden, IFRS 16, de ebitda louter boekhoudkundig 20 miljoen hoger liggen.

Degroof Petercam blijft bij het lauwe 'houden'-advies en zet het koersdoel (tot nog toe 35 euro) tussen haakjes. 'De analistenconsensus rekent nu op een organische winstgroei (gezuiverd voor de positieve impact van T-Power en IFRS 16, red.) dicht tegen de 10 procent. Dat zal waarschijnlijk te optmistisch zijn gelet op de trends in 2018 en de voorzichtige outlook', denkt analiste Nathalie Debruyne.

'Tessenderlo noteert tegen 8 keer de verwachte ebitda over 2019, wat we geen koopje vinden', vervolgt de analiste. 'Op dit ogenblik is er weinig visibiliteit op de landbouwafdeling. Die tak was initieel de groeimotor van de groep voor de lange termijn, maar heeft veel langer dan gedacht om in belangrijke mate bij te dragen'.

Toch koerst Tessenderlo na een initieel lagere opening 1 procent hoger op 29,75 euro. Het aandeel was de jongste tijd al stevig afgebrokkeld en beleggers weten natuurlijk ook dat CEO Luc Tack van elke koerszwakte gebruik maakt om via inkopen zijn belang in Tessenderlo op te drijven.

Spotgoedkoop

Beter vergaat het Recticel . De schuimrubbergroep stond onder druk na teleurstellende jaarcijfers en de boodschap dat de auto-interieurtak niet verkocht raakt, maar kreeg deze week een reddingsboei van Berenberg.

'Van gewoon goedkoop naar spotgoedkoop', luidde de opinie van het beurshuis. 'Als we op de isolatietak (het kroonjuweel van de groep, red.) dezelfde waardering zouden toepassen als de Ierse rivaal Kingspan, dan impliceert dat 40 procent opwaarts potentieel terwijl we dan nog altijd nul waarde toekennen aan de drie andere afdelingen'.