Euronext: Cofinimmo sluipt naar hoogste koers sinds 2008

Terwijl Umicore en Proximus de Bel20 in het rood duwen en met de aandacht gaan lopen, sluipt Cofinimmo naar de hoogste koers in ruim een decennium.

De opvallendste daler in de Bel20 is Umicore . De materialengroep koerst 5,8 procent lager naar 34,64 euro. CEO Marc Grynberg combineerde de - sterke - jaarresultaten over 2018 met een zeer voorzichtige boodschap over 2019, onder meer als gevolg van de crisis in de autosector en de fors lagere kobaltprijzen.

KBC Securities-analist Wim Hoste handhaaft zijn 'kopen'-advies. Hij erkent gelet op de voorzichtige toon voor 2019 dat de analistenconsensus voor 2019 'waarschijnlijk iets te optimistisch is', met een voorspelde winstgroei van 17 procent.

Ook ING-analist Stijn Demeester verbaast zich over de nog altijd optimistische analistenconsensus, aangezien alle factoren die Umicore voor 2019 signaleert ook al eind 2018 als kopwinden aangegeven waren. Hij merkt op dat de consensus ook voor 2020 waarschijnlijk te optimistisch is. 'Nu ligt de lat op 724 miljoen euro, aan de bovenkant van de voorspelde vork'.

Pro memorie: Umicore legde in 2015 de lat voor 2020 op 500 miljoen bedrijfswinst, een lat die nu al bereikt is. Nu heet het dat de initiële doelstelling met 35 tot 45 procent zal overschreden worden tegen 2020. Met andere woorden: 675 tot 725 miljoen euro.

Proximus koerst 3 procent lager op 22,23 euro. De nieuwe telecomanalist van ING, David Vagman, start de opvolging van de telecomoperator met een 'verkopen'-advies en een koersdoel van 18 euro. Volgens de analist heeft de marktleider het meeste moeite om de tegenzittende regelgeving te counteren.

'Proximus kannabaliseert geleidelijk zichzelf met de prijzenbreker Scarlet', merkt Vagman op. 'Dit eigen basismerkt knabbelt aan de ARPU (de gemiddelde opbrengst per klant, red.) en aan de winstmarges. We denken dat de groep het moeilijk zal hebben om zijn relatief hoge kostenstructuur zo snel als nodig aan te passen gelet op de politieke druk. Dat werd recent geïllustreerd door de felle reacties op het eerder milde herstructureringsplan.'

'Dit wordt nog versterkt door de nood om jaarlijks 1 miljard te investeren in een performant glasvezelnetwerk en de initiële moeilijkheden om de hogesnelheidskabel van Telenet en VOO te repliceren.'

Vagman geeft de voorkeur aan Orange Belgium , dat een bescheiden 0,7 procent hoger gaat naar 17,02 euro. ING verhoogt het advies tot 'kopen', met een koersdoel van 21 euro. 'Nu is er nog wat onzekerheid over de regelgeving, maar wij denken dat de omgeving duidelijker zal worden later dit jaar en er plaats zal zijn voor een rendabele derde speler', zegt Vagman over de would-be prijzenbreker op de Belgische markt.

Dividendverrassingen

Kepler Cheuvreux toont zich tevreden over de jaarcijfers van Cofinimmo , met de belofte van een hoger dividend over boekjaar 2019. '2018 leek het op het eerste gezicht een routineus jaar, maar dat was het geenszins', stelt het beurshuis. 'Nieuw management, de grootste verkoop van een kantoorgebouw, een kapitaalverhoging, een overname van meer dan 300 miljoen en een duidelijke strategie'.

Analist Frédéric Renard zegt en zeerste te spreken te zijn over de strategie om steeds minder op kantoren en steeds meer op zorgvastgoed te focussen en noemt daarom de vastgoedgroep 'één van de beste koopjes van 2019'.

Eenzelfde teneur bij Degroof Petercam-analist Herman Van der Loos. 'Het beloofde dividend van 5,60 euro bruto per aandeel over 2019 is een zeer positieve verrassing, na jaren stagnatie'. Sinds 2014 was het dividend op 5,50 euro bruto bevroren, na een dividendknip.

Cofinimmo gaat 1,6 procent hoger naar 117,80 euro. Voor zo'n beurskoers moeten we al teruggaan tot 2008.