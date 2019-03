Euronext: D'Ieteren schakelt de turbo in

Beleggers ontdekken de wat ingedommelde holding, nu alle drie afdelingen op winstgroei afstevenen.

De Europese beursrally wint vaart, met de DAX op kop. Die Duitse sterindex zit volgepropt met grote exporteurs als BMW, Daimler, Siemens, Henkel, Bayer en BASF en is voor beleggers hét instrument om in één muisklik de 'wereldhandel' te kopen of te verkopen.

En afgaand op de remonte nemen beleggers al een voorschot op een verhoopte doorbraak op de Chinees-Amerikaanse gesprekken om het handelsconflict niet verder te laten escaleren.

Ook de Bel20 gaat 1 procent hoger en noteert op 3.604 punten. Credit Suisse blijft ook in tweede lezing positief over AB InBev en stipt aan dat de bierreus dit jaar eindelijk kan profiteren van het herstel op de Brazilianase markt. Het aandeel trekt nog eens 3 procent hoger naar 70,72 euro en is zo een belangrijke motor achter de Bel20-klim.

Proximus is niet alleen de grootste daler op de Brusselse beurs, maar ook de 600 aandelen tellende pan-Europese beursbarometer DJ Stoxx. De telecomoperator krijgt een tik van 4,2 procent en belandt op 22,24 euro.

ING handhaaft na de jaarcijfers en prognose voor een vlakke winst in 2019 het verkoopadvies en koersdoel van 18 euro. Analist David Vagman vreest dat de sterke commerciële prestatie die de marktleider in 2018 neerzette, op zijn laatste benen loopt.

'Dat momentum was volgens ons vooral te danken aan de zwakke prestatie van Telenet op de Brusselse kabelmarkt en zwakke score op de mobiele markt in het algemeen', luidt het. 'In februari heeft Telenet echter zijn mobiel aanbod aangescherpt, waardoor het moeilijker zal worden voor Proximus op mobiele klanten te blijven winnen'.

De resultaten van Bekaert zijn in lijn met de - eind vorig jaar verlaagde - prognoses en analistenverwachting: 210 miljoen euro bedrijfswinst (-30%) op 4,3 miljard euro omzet, waardoor de marge krimpt van 7,3 naar 4,9 procent.

Opvallend, CEO Matthew Taylor laat de belofte vallen dat de winstmarge op termijn naar 10 procent kan. Nu heet de ambitie een winstmarge 'boven 7 procent' te zijn.

Schermvullende weergave ©rv

De '10 procent' dateerde nog van begin 2017, toen Taylor met verbluffende resultaten over boekjaar 2016 en een winstmarge van dik 8 procent uitpakte. Sindsdien is de CEO via een reeks waarschuwingen van zijn voetstuk gedonderd, de meeste analisten beschouwden de margedoelstelling sowieso al als onbereikbaar.

Schermvullende weergave ©rv

Na de sterke jaarresultaten trekt D'Ieteren een spurt van 14 procent naar 38,08 euro. KBC Securities handhaaft het koopadvies en koersdoel van de holding op 50 euro. De winst voor belastingen steeg over 2018 met 16 procent, nog beter dan de in september al verhoogde prognose (10 à 15 procent groei). Ook voor 2019 voorspelt de holding een winstgroei van minstens 10 procent.

KBC Securities-analist Cédric Duinslaeger spreekt van een 'drieslag', aangezien alle drie activiteiten op een sterk 2019 afstevenen: zowel de autoverdeler D'Ieteren Auto, de Carglass-eigenaar Belron als de schriftjesproducent Moleskine.

Degroof Petercam het advies op van 'houden' naar 'bijkopen', het koersdoel blijft op 38 euro en is bij deze in één trek bereikt.

Analiste Nathalie Debruyne blijft het echter moeilijk hebben om enthousiast te worden over Moleskine, de schriftjesfabrikant die de holding in 2016 tot ieders verrassing overnam en tot nog toe niet bepaald rendeerde. 'Er is een begin van beterschap, maar vertrekkend van een laag peil. Ook al lijkt Moleskine nu op koers, de bijdrage aan de groep blijft gering en er is dus nog veel werk te doen'.

Het is niet zo spectaculair als D'Ieteren, maar ook Roularta en Sioen gaan na de jaarcijfers - ook gisteren nabeurs hoger. Op een drafje: