Euronext: Elia klopt bij belegger aan

Huub Baren maakte zijn intentie voor een overnamebod al in oktober vorig jaar bekend. Vermits het formele bod zo lang op zich liet wachten, was de koers intussen teruggevallen tot 1,40 euro. Dat is 12,5 procent onder de biedprijs.

Er horen bij het bod wel twee voorwaarden. De eerste is dat Baren minstens 95 procent van alle aandelen moet zien te verwerven; hij bezit nu al 84 procent. De tweede is dat er zich geen gebeurtenis mag voordoen die de winst van Connect met minstens 1 miljoen euro vermindert, of een daling van de Bel20 onder 2.876 punten (17 procent lager dan het huidige niveau).

Connect klimt met 10,7 procent tot 1,55 euro en blijft dus onder de biedprijs hangen.

KBC Securities herhaalt koopadvies Gimv

En KBC Securities herhaalt woensdag zijn koopadvies voor Gimv , nadat de investeringsmaatschappij gisteren de verkoop van het busbedrijf Hansea aan DWS had gemeld. Het beurshuis houdt het koersdoel op 53 euro.