Euronext: IBA en de cash uit China

De protontherapiespecialist krijgt een aanbetaling uit Shenzhen. Exmar heeft problemen met zijn drijvende hervergassingsfabriek.

De aanhoudende krimp van de industriële activiteit in Europa drukt dinsdag op de Europese beurzen. De aandelenbeurzen maakten een groene start, maar tegen het middaguur zijn de winsten als sneeuw voor de zon verdwenen.

De Bel20 verloor 0,3 procent tot 3.703 punten.

Exmar

Exmar staat in de belangstelling. Het heeft problemen met een drijvende hervergassingsfabriek (FSRU) waarvoor de rederij een akkoord had gesloten met grondstoffentrader Gunvor. Dat laatste bedrijf doet moeilijk over een sale-and-lease-backcontract dat Exmar voor de FSRU sloot met het Chinese CSSC en waarvoor het 155 miljoen dollar zou krijgen. Gunvor weigert enkele documenten te ondertekenen, zodat Exmar de CSSC-financiering niet kan opnemen. Daarom is een overbruggingskrediet van 30 miljoen euro, dat gisteren afliep, verlengd.

Een tweede probleem draait rond de gedeeltelijke vrijgave van fondsen die werden geblokkeerd als onderpand voor een grote lening (200 miljoen dollar) ter financiering van de Tango FLNG, de drijvende LNG-fabriek die nu in Argentinië operationeel is. De Chinese kredietverzekeraar Sinosure moet hiervoor zijn toestemming geven, maar de onderhandelingen lopen nog steeds.

Het aandeel brokkelt 3,8 procent af.

IBA

De protontherapiespecialist IBA krijgt een aanbetaling uit Shenzhen, China. De storting gebeurt in het kader van de verkoop van een protontherapiesysteem, ProteusPLUS, met 5 kamers in het Shenzhen Tumorziekenhuis. Dat medische centrum is onderdeel van de Chinese Academie voor Medische Wetenschappen. Het contract heeft een waarde van 90 miljoen euro.

Analist Lenny Van Steenhuyse stelt dat de aanbetaling rond de 22,5 miljoen euro bedraagt. 'De eerste aanbetaling is meestal rond de 30 procent van de apparatuurwaarde. Wij schatten deze waarde op 75 miljoen euro.'

Van Steenhuyse denkt dat de cashflow in het tweede halfjaar zal toenemen. 'In het tweede kwartaal zal het bedrijf de installatie van 6 kamers starten. Daarnaast zal het de installatie van 10 andere kamers afronden. Bij het bereiken van deze mijlpalen ontvangt de groep betalingen. Hierdoor stromen er in het tweede semester veel contanten binnen.'

De aandelenanalist behoudt het koopadvies en koersdoel van 23,50 euro.

IBA wint 0,4 procent.

Shurgard

Shurgard kondigt dinsdag de overname aan van een pand in Rijswijk, Den Haag. Daarmee breidt de specialist in opslagplaatsen de bestaande faciliteit in Rijswijk uit met 355 extra self storage units. Het rendement van de overname ligt binnen de richtlijnen van Shurgard, tussen 8 en 10 procent.

Daarnaast verlaagt HSBC de rating voor de verhuurder van opslagruimte van 'kopen' naar 'houden'. Dit jaar won het aandeel al 17 procent, en dat is voldoende voor de bank. Het koersdoel stijgt wel van 29,50 naar 31 euro.

Voorts knipt Shurgard vandaag een coupon af van 0,45 euro. Hierop betalen Belgische particuliere beleggers zowel 15 procent Luxemburgse bronheffing als 30 procent roerende voorheffing.