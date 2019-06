Euronext: ING krijgt een zetje van Jefferies

De Europese beurzen zijn maandag vlak. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed) op woensdag. Economen verwachten niet dat voorzitter Jerome Powell woensdag de rente al zal verlagen, maar denken wel dat hij met belangrijke uitspraken komt. Mogelijk hint Powell nog eens op een ruimer monetair beleid. Eerder zei Powell dat hij 'gepast' zou reageren op economische zwakte. De Bel20 trappelt ter plaatse en noteert rond 12u30 op 3.464 punten. Jefferies verhoogt koersdoel ING ING Group neemt de leiding in de Bel20 en stijgt met 1,7 procent. De bank krijgt een zetje van het Jefferies, die verhoogt het koersdoel van ING van 14,5 naar 15 euro. Het beurshuis behoudt zijn koopadvies. Volgens de analisten van Jefferies noteert de grootbank bijna 18 procent onder zijn werkelijke waarde, daarmee is het aandeel een koopje. Daarnaast heeft ING groeipotentieel volgens de aandelenanalisten. Vergelijkbare banken zonder groeipotentieel zouden in gelijke tred of tegen een premie noteren ten opzichte van de sector. Mobile Vikings In de Bel20 stijgen Telenet en Proximus met respectievelijk 0,1 en 1 procent. Ze hebben dus weinig last van een bericht van concurrent Mobile Vikings, het mobiele telefonie-merk van VTM-moeder Medialaan. Mobile Vikings lanceert maandag een abonnement met ongelimiteerde mobiele data voor een bodemprijsje. Met 29 euro per maand is deze aanbieder een kwart goedkoper dan vergelijkbare abonnementen van Telenet, Proximus en Orange Belgium . Bij de grote drie varieert de prijs tussen de 40 en de 43 euro.

De scherpe korting is mogelijk dankzij de overstap van Mobile Vikings naar het Orange-netwerk. Mobile Vikings huurt daar als 'virtuele operator' capaciteit. 'We konden gunstigere commerciële condities bedingen dan we bij BASE (dochter van Telenet, red.) kregen', klinkt het. Mobile Vikings claimt dat het zijn broek niet scheurt aan de korting. Degroof knipt rating Ascencio Op de brede markt zien we een stoïcijnse reactie van beleggers voor Ascencio na de publicatie van halfjaarresultaten. Het vastgoedaandeel noteert onveranderd nadat Degroof Petercam het koersdoel knipte van 'kopen' naar 'houden'. Analist Herman van der Loos vindt dat de koers van Ascencio dit jaar genoeg is opgelopen. Met een koerswinst van 23,3 procent ziet de analist weinig opwaarts potentieel. De opname van de vastgoedspeler in de EPRA-index zou de koers een zetje in de rug hebben gegeven. Celyad keldert na klinische update Een aandeel dat een stuk minder stoïcijns reageert is Celyad . Beleggers smaken de klinische update niet die Celyad heeft bekendgemaakt. Het aandeel ploft bijna 20 procent lager nadat het een update publiceerde voor de autologe CYAD-01 fase I-studies THINK en DEPLETHINK in Acute Myeloïde Leukemie. In de THINK-studie namen onderzoekers bij 4 op 13 patiënten een objectieve respons waar en bij één daarvan was er een duurzame respons gedurende 90 dagen. Slechts 2 patiënten vertoonden na 3 maanden een stabiel ziektebeeld. In totaal namen onderzoekers bij 6 van de 13 patiënten een anti-leukemische activiteit waar. Koersdoelverhoging voor Immobel

Verder gaat Immobel 0,7 procent hoger nadat analist Edouard Enault van Kepler Cheuvreux zijn koopadvies herhaalt voor de vastgoedspeler. Daarnaast krikt hij het koersdoel op van 62 naar 68 euro. 'Ondanks een vertragende economie zou Immobel in staat moeten zijn om kopers te vinden voor de vele projecten in de pijplijn, goed voor in totaal 820.000 vierkante meter.'