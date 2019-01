Euronext: Powell powert alleen AB InBev

De Brusselse beurs slaat maar zuinig munt uit de koerswending van de Amerikaanse centrale bank. Met 'Powell-aandeel' AB InBev als grote uitzondering.

De Bel20 gaat een bescheiden 0,2 procent hoger naar 3.493 punten. De reactie op de dramatische koerswending van de Amerikaanse centrale bank is dus na de initiële koopgolf vrij lauw te noemen. Dat is niet onlogisch: de koerswending is ingegeven door een somberder economische inschatting.

Fed-voorzitter Jerome Powell neemt door de renteverhogingen op te bergen ook de dollar de wind uit te zeilen. En dus stijgt de euro, terwijl een zwakkere euro net één van de schaarse rugwinden was voor het Europees bedrijfsleven in 2018. Bovendien maakt een sterkere euro de job van Mario Draghi wat moeilijker, omdat een duurdere munt de facto een verstrakking van het beleid is.

Bijgevolg lijkt het steeds duidelijker dat de Europese Centrale Bank - ook gelet op de sombere data over de Europese groei - pas ten vroegste volgend jaar het jarenlange nulrentebeleid begint te verlaten. En dat is slecht nieuws voor de banken, die de rendabiliteit van hun kernmetier - kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren - steeds meer onder druk zien staan. ING koerst 2,4 procent lager, bij KBC gaat er 1,3 procent af.

Uitzondering is AB InBev , dat 0,6 procent hoger koerst naar 65,60 euro. De biergigant is hét 'Powell-aandeel' van de Brusselse beurs. In 2018 haalde de Fed-voorzitter met zijn beland de groeimarktmunten én dus ook AB InBev onderuit. Een 'softere' Powell en dollar is dus ook goed nieuws voor AB InBev: de schulden luiden namelijk in dollar, de cashflow in real, rand en een batterij peso's. Bijgevolg moet een stabilisatie of herstel van de groeimarktvaluta tegenover de dollar de beleggerszorgen over de schuldenberg milderen.

Ontex is de primus in de Bel20 met 4 procent winst naar 18,58 euro. Het Belgische luierbedrijf maakt in de komende weken zijn jaarresultaten bekend. Dan zal ook duidelijk worden wat de strategische doorlichting heeft opgeleverd.

Beleggers putten moed uit de update van de grote Zweedse rivaal Essity. Die boekte in het vierde kwartaal van vorig jaar beter dan verwachte resultaten. De bedrijfswinst zakte weliswaar 5 procent, maar analisten hadden een veel grotere terugval gevreesd.

Essity had het het voorbije jaar - net als Ontex - moeilijk door duurdere grondstoffen en een harde concurrentiestrijd.

De factuur voor grondstoffen en energie lag vorig jaar fors hoger dan in 2017. De Zweden poogden dat te compenseren met prijsverhogingen en de lancering van een ingrijpend kostenbesparingsplan. Het management slaagde daar niet volledig in, maar heeft in het vierde kwartaal duidelijk stappen vooruit gedaan.

De luierdivisie (baby's en incontinentie) van Essity zag de winst in het vierde kwartaal slechts 1 procent afnemen, terwijl 'de prijzen voor pulp en kunststoffen aanzienlijk gestegen zijn'.

Vraag is wel of je Essity kunt doortrekken naar Ontex. UBS opperde vorige week in een lauw analistenrapport over de Belgische groep dat Ontex te weinig schaalgrootte heeft, waardoor het moeilijk is dan voor een reus als Essity om ingrijpend in de kosten te snijden.

Greenyard zakt voor de vierde dag op rij. Dit keer gaat er 18 procent af naar 3,85 euro, logischerwijs een vers dieptepunt sinds de beursgang in 1999. Sinds vrijdagvond beloopt het verlies nu bijna de helft (49%).

Analisten verrekenen steeds meer een heel forse kapitaalronde in de beurskoers. Dat is logisch na de forse winstwaarschuwing maandagochtend, waardoor de schuldenberg wel erg hoog boven de gehavende bedrijfswinst uittorent.