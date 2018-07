Euronext: Proximus raakt uit het verdomhoekje

Met een 'neutraal' advies is het enthousiasme nog altijd miniem, maar Proximus grossiert in de Londense City iets minder in verkoopadviezen.

Dat de Bel20 met een minieme winst naar 3.820 punten een muurbloempje is bij de Europese beursrally, ligt vooral aan ING en KBC . De twee dicteren samen 22 procent van de marsrichting voor de Brusselse beursbarometer. De Nederlandse bankgigant zakte initieel 1,6 procent, maar beperkt nu de schade naar 0,7 procent naar 12,25 euro. Bij KBC gaat er 1,1 procent af tot 65,20 euro. Beide noteren net als de hele Europese banksector op het laagste peil van het jaar.

De DJ Stoxx Banken-index verloor sinds begin 2018 al 13 procent, de slechtste prestatie van de 19 sectoren die de Europese beursbarometer Stoxx600 rijk is. En binnen die graadmeter presteert ING met een verlies van 20 procent nog eens extra zwak.

De slechte prestatie van de banken is deels een weerbots van de kortstondige euforie eind 2017, toen een milde bankenwaakhond even de hoop een dividendenbonanza aanwakkerde. Van dat enthousiasme blijft weinig meer over. De belangrijkste oorzaak zijn de Europese rentes, die weer duidelijk in dalende lijn zijn.

Bankaandelen reageren al een tijdje bijna Pavloviaans op elke plus of min van de rente. De reden? Mario Draghi die halverwege juni de boodschap uitstuurde dat de beleidsrente van de ECB nog tot het najaar van 2019 op nul gebetonneerd blijft.

De banken zitten nu dus in het verdomhoekje waar Proximus stilaan uit weet te raken. Na Goldman Sachs dinsdag, haalt woensdag ook beurshuis Jefferies de telecomoperator van de verkooplijst na de koersval sinds begin dit jaar. Niet dat het enthousiasme over de telecomoperator nu enorm is: het advies van analist Ulrich Rathe is net als bij de collega's van Goldman Sachs nu 'neutraal'.

Rathe denkt dat een potentiële vierde speler op de Belgische markt vooral negatief zou zijn voor Orange Belgium, dat zich nu als prijsbreker op de Belgische markt hoopt te profileren. Voor de rest blijven de telecomanalisten van Jefferies weinig enthousiast over Proximus, maar zijn de operationele risico's intussen al verrekend in de koers.

Niet iedereen in de Londense City vindt dat Proximus intussen zijn straf uitgezeten heeft. In een vooruitblik op de resultaten over het tweede kwartaal - volgende week vrijdag - handhaaft Berenberg het advies op 'verkopen'.

'Regelgeving is al langer de belangrijkste kopwind voor Proximus en het jongste risico - de steun van de Belgische minister van Telecom voor een nieuwe mobiele speler - is een belangrijke', stelt analist Nicolas Didio. 'We denken dat Orange Belgium een belangrijke speler kan worden in de markt voor telecombundels en louter het risico op een nieuwe speler kan voor prijsdruk zorgen in mobiele data'.

Na Kepler Cheuvreux gisteren verhoogt nu ook KBC Securities het advies voor Greenyard naar 'kopen'. Dit eveneens in reactie op de grotere transparantie van de groentenspecialist, die gisteren een eerste raming gaf van de financiële impact van de listeriabesmetting.

'Dankzij die grotere transparantie heeft het aandeel een deel van de eerdere verliezen weggewerkt', stellen analisten Alan Vandenberghe en Guy Sips vast.

'Op basis van die eerste raming en met inachtname van een extra veiligheidsmarge, denken we dat de initiële beleggersreactie (het aandeel verloor maandag bij de hervatting van de handel een derde van zijn waarde, red.) overdreven was. Als we om de onzekerheid te weerspiegelen de ondernemingswaarde op 7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) bepalen, dan komen we aan een billijke waarde van 13 euro per aandeel. We erkennen dat het aandeel niet voor iedereen is en zeker niet voor hartlijders, maar gelet op het opwaarts potentieel verhogen we het advies tot kopen'.

Greenyard is voor de tweede dag op rij de tweede grootste stijger op de beurs en wint nu 11,7 procent naar 10,58 euro. Dat is intussen 48 procent boven het dieptepunt van 7,13 vlak na de opening van de handel op maandag, maar nog altijd 16 procent onder het peil van vóór een dodelijke listeriabesmetting aan de Hongaarse fabriek van de groep gelinkt werd.

De grootste daler op de Brusselse beurs is EVS . Bij de Luikse beeldtechnologiespecialist vertrekt de CEO Muriel De Lathouwer plots.