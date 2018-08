Euronext: Sipef op laagste peil sinds eind 2016

Voor beleggers staat na 15 augustus traditiegetrouw de 'tweede golf' bedrijfsresultaten op het menu. Sipef trapt die af met een tegenvaller.

Na de tuimelperte van woensdag, krabbelt de Brusselse beurs net als de Europese collega's wat overeind. De Bel20 veert 0,3 procent op en noteert op 3.771 punten. Grote koersbewegingen in de beursbarometer blijven uit.

Ontex stabiliseert wel op 23,36 euro. Dat is 15 procent onder het indicatieve bod dat private-equityreus PAI op 9 juli bevestigde. Sindsdien is er in Parijs oorverdovende stilte rond het potentiële bod op de luierfabrikant, waardoor veel beleggers de handdoek in de ring gooien en shorters weer aan het oprukken zijn.

Na 15 augustus trekt het Belgische bedrijfsleven zich traditiegetrouw weer op gang. En dus start ook even traditiegetrouw de tweede golf halfjaarcijfers, met focus op de small- en midcaps. Tijdens de eerste golf eind juli/begin augustus openden vooral steraandelen als AB InBev, Umicore, Solvay, Bekaert en Proximus de boeken.

Veelbelovend was de aftrap van die tweede ronde niet. Sipef koerst na een teleurstellend halfjaarrapport 2,7 procent lager naar 55 euro, de laagste koers sinds december 2016. Daarmee is het aandeel alle winst kwijtgespeeld sinds de 'grote sprong voorwaarts', de twee grote overnamedeals eind 2016/begin 2017 die het palmolie-areaal van de plantagegroep in één trek met 86.000 hectare - vijf keer het Brussels Gewest - uitbreidden.

Om die deals te financieren voerde Sipef 2017 een kapitaalronde door tegen 54,65 euro. Dat was toen een stevige korting op de beurskoers van toen - 65 euro, een korting die nu helemaal is weggesmolten.

Door de aanhoudende daling van de prijs voor palmolie - veruit de belangrijkste teelt, met zo'n 90 procent van de productie - rekent CEO François Van Hoydonck niet meer met een 'lichte' daling van de courante nettowinst vergeleken met 2017, een vooruitzicht die de CEO op de jaarvergadering in juni nog herhaalde. Nu heet het dat de recurrente nettowinst tegenover de 69 miljoen dollar over boekjaar 2017 'aanzienlijk' zal zakken.

Echt geschokt reageren de meeste analisten niet. Het moet gezegd dat Sipef van alle beursgenoteerde bedrijven zowat de vlotst te voorspellen resultaten heeft, met een zeer duidelijke link tussen de palmolieprijzen en het onderste lijntje van de resultatenrekening.

'Deze cijfers veranderen onze visie niet substantieel', stelt analist Frank Claassen van Degroof Petercam. Hij rekent op een courante nettowinst van 43 miljoen dollar over 2018, bijna 40 procent lager dan 2017 en grosso modo het peil van het om meteorologische redenen zwakke 2016. 'We blijven denken dat Sipef de productie met zo'n 9 procent per jaar kan blijven opdrijven, met dank aan aanplantingen die maturiteit bereiken, nieuwe aanplantingen en productiviteitsverbeteringen. Ook al is de huidige palmolieprijs ongunstig, dit moet op middellange termijn verbeteren'.