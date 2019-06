Euronext: WDP beloond voor expansie naar het oosten

De specialist in logistiek vastgoed WDP sluit een joint-venture voor expansie in Duitsland. De Europese beurzen kleuren groen, en dat geldt ook voor Euronext Brussel.

De Europese beurzen reageren donderdag wat stoïcijns op de opnieuw oplaaiende handelsspanningen. Woensdag probeerde Mexico de aanstaande Amerikaanse heffingen op exportproducten tegen te houden door met de VS te praten. Maar uit dit gesprek kwam geen overeenkomst. De twee landen gaan vrijdag weer rond de tafel zitten.

Verder heeft de Amerikaanse president Donald Trump herhaald dat hij ook de overige 300 miljard dollar aan Chinese producten zal belasten, wanneer hij dat nodig acht. Het Chinese ministerie van Handel reageerde fel door te zeggen dat China zal vechten tot het einde als Amerika de handelsproblemen laat escaleren.

China zal de nodige tegenmaatregelen nemen als de VS ervoor kiest om de handelsspanningen te laten escaleren. GAO FENG PERSVOORLICHTER VAN HET CHINESE MINISTERIE VAN HANDEL

De beurzen in Europa halen hun schouders op voor de nieuwe handelsspanningen en gaan op de middag gemiddeld 0,8 procent hoger. De Bel20 wint 0,7 procent tot 3.477 punten.

WDP

WDP en VIB Vermögen hebben een intentieovereenkomst ondertekend om samen hun logistieke vastgoedportefeuille uit te breiden in de Duitse regio's Noordrijn-Westfalen, Bremen en Hamburg. Hiervoor wordt een 50/50 joint-venture opgericht.

Voor de vastgoedspeler betekent deze stap een uitbreiding van de bestaande portefeuille in de Benelux naar het oosten. VIB Vermögen is daarentegen al jaren actief in Zuid-Duitsland. De groep wil nu samen met WDP actiever worden in het noorden van het land.

Vooral Noordrijn-Westfalen is belangrijk. 'Het is de dichtstbevolkte regio van Duitsland gekenmerkt door een sterke snelgroeiende logistieke activiteit', klinkt het. Het aandeel WDP wint 1 procent tot 143 euro. KBC Securities: 'U kunt aan boord gaan bij Euronav' KBC Securities vindt dat het tijd is om bij Euronav aan boord te springen. Analist Cédric Duinslaeger verhoogt het koersdoel met 1,50 euro naar 10,5 euro en handhaaft zijn koopadvies. Het hogere koersdoel vloeit onder andere voort uit de hogere intrinsieke waarde van de tankeroperator. Deze trekt de analist op van 9,41 naar 10,68 euro (+13,5%). Duinslaeger zegt dat de waarde van nieuwe supertankers (VLCC's) gestegen is. Daarnaast verwacht het beurshuis dat de vrachttarieven uitbodemen in het tweede kwartaal om in de loop van het tweede halfjaar te stijgen. Het aandeel veert 2,9 procent op tot 7,60 euro, zodat het opwaarts potentieel tot het nieuwe koersdoel bijna 40 procent bedraagt. Kapitaalverhoging Elia van start

Een nog veel grotere stijger is het aandeel Elia . De beheerder van het hoogspanningsnet koerst 12,6 procent hoger. Vanaf donderdag kunnen beleggers inschrijven op de kapitaalverhoging van het bedrijf. De intekenprijs ligt op 57 euro. Per 8 bestaande aandelen krijgen beleggers het recht op één nieuw aandeel in te schrijven.

De waarde van het aandeel zonder het woensdagavond afgeknipte inschrijvingsrecht ligt op 61,98 euro en het intekenrecht zelf is goed voor 0,62 euro. De koerssprong is dus ten opzichte van die aangepaste koers.

Het recht is vanaf donderdag ook verhandelbaar. Inschrijven kan tot 13 juni. De veiling van de scrips (niet-uitgeoefende rechten) vindt op 14 juni plaats.

Het prospectus is vanochtend gepubliceerd. U kunt het hier raadplegen.

Kiadis rondt overname CytoSen af

Een ander aandeel dat beleggers hoger sturen is Kiadis . Het Nederlandse biofarmabedrijf heeft de overname van CytoSen afgerond. Dat meldt het donderdag in een persbericht.

De Amsterdamse biofarmaspeler kocht het Amerikaanse biotechbedrijf met 1,94 miljoen nieuwe aandelen. Bij een goede prestatie kunnen de aandeelhouders van CytoSen nog eens 5,82 miljoen aandelen Kiadis krijgen.

Onlangs deed Kiadis nog een private plaatsing van 28 miljoen euro. Het biofarmabedrijf wil met de opbrengst zijn verst gevorderde product (een hulpmiddel bij stamceltransplantaties) en de producten van het overgenomen bedrijf CytoSen verder ontwikkelen.

Het aandeel gaat 0,8 procent omhoog tot 7,91 euro.

Nyrstar doet loodprijs stijgen

De loodprijs stijgt donderdag tot het hoogste niveau van de maand. Dit gebeurt nadat een smelter van Nyrstar in Australië, meer bepaald in Port Pirie, de productie heeft stilgelegd. Het mijnbouwbedrijf zegt dat er schade is aan de fabriek en dat er sprake is van overmacht.

De loodprijs steeg in de loop van de ochtend met 1,9 procent.