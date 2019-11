Euronext: adviesknip weegt op AvH en Umicore

De Brusselse beurs hervat de eindejaarsrally. Met de handrem op. AvH en Umicore hebben wel te lijden onder een adviesknip.

Op de Brusselse beurs hervat de Bel20 mondjesmaat de eindejaarsrally. De beursbarometer koerst 0,2 procent hoger op 3.881 punten.

Na de recente koersrally knipt Bank of America Merrill Lynch het advies voor Umicore bij van 'kopen' naar 'houden'. De materialengroep zakt 2,3 procent naar 38,87 euro, nog steeds - ondanks de winstwaarschuwing rond Pasen - 12 procent hoger sinds begin dit jaar.

KBC Securities haalt Ackermans & van Haaren ook van de kooplijst. Het advies gaat van 'bijkopen' naar 'houden'. Dat heeft an sich niets te maken met de update van de investeringsmaatschappij, die op een recordjaar afstevent.

Analisten Joachim Vansanten en Jason Kalamboussis verhogen het koersdoel naar 144 euro, rekening houdend met de stevige kapitaalbuffer bij privaatbankier Delen. Maar: 'Ook dat nieuwe koersdoel laat bij de huidige beurskoers onvoldoende ruimte voor verder opwaarts potentieel, gelet op de sterke recente koersstijging'. Het aandeel AvH zakt 0,7 procent naar 138,10 euro.

CFE, de bouw- en baggerdochter van AvH, trappelt ter plaatse. ING-analist Tijs Hollestelle laat opmerken dat de – licht bijgestelde – vooruitzichten van het aannemingsbedrijf iets lager zijn dan zijn eigen prognose én die van de consensus. Hij rekende zelf op een circa 3 procent hogere brutobedrijfswinst (ebitda) voor baggeraar DEME. De consensusverwachting volgens Bloomberg ligt zelfs op 5,5 procent groei, maar geldt wel voor heel CFE, dus inclusief de bouwactiviteiten, de vastgoedontwikkeling en de holdinggerelateerde aanpassingen. Het is echter DEME dat het gros van de brutobedrijfswinst levert (94 procent in 2018).

Hollestelle bespeurde al bij al 'niet veel vuurwerk' of grote veranderingen in zakentrends of marktverwachtingen.

Aedifica krijgt een tikje van 0,2 procent naar 116 euro. De zorgvastgoedgroep zette tot nog toe deze maand record na record neer, mede dankzij het bod van 375 miljoen euro op het Finse Hoivatilat. Dat bod - die de snelle buitenlandse expansie op koers moet houden - krijgt tegenkanting: de Britse vermogensbeheerder Clearance Capital kant zich in een open brief tegen het bod, dat volgens hem niet volledig de waarde van de Finse groep weerspiegelt.

Clearance heeft een belang van 8,6 procent in Hoivatilat. Met andere woorden: het belooft voor de Belgen erg moeilijk worden om 90 procent van de aandelen in handen te krijgen en zo de minderheidsaandeelhouders 'uit te roken', al gaf Aedifica in het persbericht rond het bod al aan dat hij mogelijk aan die voorwaarde kan verzaken. Het bod startte op 11 november en loopt nog tot 2 december.

'Het is eten of gegeten worden', liet Aedifica-CEO Stefaan Gielens dit voorjaar optekenen. Alvast één aandeelhouder van Hoivatilat wil dus liever niet op de menukaart gezet worden.

'We gaan er van uit dat de aandeelhouders zo aansturen op een hoger bod', zegt beurshuis Kepler Cheuvreux in een reactie. 'Maar aangezien Aedifica al een premie bood van 83 procent op het eigen vermogen en 16 procent op de beurskoers denken we niet dat dat er zal komen', luidt het.

Het Waals-Brabantse Celyad ontvangt 8,5 miljoen euro steun van de Waalse overheid, om het onderzoek naar de CAR-T celtherapie een duw in de rug te geven. CAR-T is een nieuwe manier om kanker te bestrijden die immuuncellen manipuleert en terug in het lichaam spuit, zodat ze de kankercellen in het lichaalm te lijf gaan.

Voor Celyad is de steun welkom. De groep haalde moest recent tegen bodemkoersen vers geld ophalen. Voor die injectie dreigde Celyad tegen 2020 tegen een lege kas aan te kijken. Geen comfortabele situatie voor een biotechbedrijf dat tot er middelen op de markt geraken tegenover zware onderzoeksuitgaven nauwelijks inkomsten kan zetten en dus 'van nature' geld opbrandt. Over de eerste jaarhelft verbruikte Celyad 16 miljoen euro cash.

Celyad zegt dankzij de kapitaalronde - dus zonder rekening te houden met de Waalse steun - voor te kunnn werken 'tot de eerste helft van 2021'. Het aandeel herstelt 5,5 procent naar 11,50 euro.