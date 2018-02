Euronext: applaus voor de 'en/en' van Econocom

Terwijl Econocom en KBC applaus krijgen omdat ze én investeren én een stevig dividend uitkeren, schrikken beleggers van de forse dividendknip bij Van de Velde.

De Bel20 koerst in de middaghandel 0,1 procent lager op 3.988 punten.

De grootste stijger in de beursbarometer is KBC , dat 0,7 procent verstevigt naar 76,04 euro. Na de sterke jaarcijfers en het bericht dat de bank- en verzekeringsgroep voor het eerst sinds 2007 eigen aandelen inkoopt, verhoogt Morgan Stanley het koersdoel tot 79 euro.

Via die inkoop keert KBC nu 57 procent van de winst uit over 2017. 'Wij denken dat KBC over 2018 65 procent van de winst zal uitkeren en daarna 70 procent', schrijft analist Bruce Hamilton. Hij blijft niettemin bij zijn neutraal advies. 'Het koersdoel veronderstelt 5 procent potentieel vergeleken met de huidige beurskoers. Dat is te weinig vergeleken met de gemiddeld 20 procent potentieel die we zien voor de vier kooptips in de sector, SocGen, Santander, UBS en Caixa'.

Van de Velde tuimelt na de teleurstellende resultaten en dito vooruitzichten 4,9 procent tot 40,90 euro, het laagste peil in drie jaar. 'We gaan onze prognoses na de analistenmeeting bijstellen, maar verlagen al ons koersdoel van 48 naar 44 euro', stelt KBC Securities-analist Guy Sips. Hij handhaaft zijn 'houden'-advies.

Degroof Petercam verlaagt het koersdoel naar 42,50 euro. Analiste Nathalie Debruyne merkt op dat er eigenlijk weinig redenen meer zijn om het aandeel zelfs gewoon te behouden. Groeibeleggers hebben er weinig aan, nu de groei stokt. Maar ook voor rendementsbeleggers is het aandeel niet langer interessant, gelet op de forse knip in het dividend.

Debruyne had gedacht dat Van de Velde alleen het interimdividend van 1,35 euro zou schrappen en dus een dividend van bruto 2,15 euro zou overhouden. Het is uiteindelijk minder dan de helft van dat geworden, met bruto 1,03 euro. Bij de huidige koers rond 41 euro dus bruto 2,5 procent of netto 1,8 procent.

De sterkste stijger op de Brusselse beurs is Econocom , met een winst van 3 procent tot 6,85 euro. De IT-dienstengroep kwam maandagavond met definitieve resultaten en de prognose dat de bedrijfswinst ook dit jaar zal stijgen, ondanks 'substantiële' investeringen. Aandeelhouders krijgen 12 cent per aandeel uitgekeerd via een fiscaal vriendelijke kapitaalvermindering, een toename met een vijfde tegenover boekjaar 2016.

De op één na grootste daler op de Brusselse beurs is CFE , dat 3 procent inlevert tot 108,80 euro. De bouw- en baggergroep komt morgen voorbeurs met resultaten en de verwachtingen zijn bepaald niet hoog gespannen. Vorige maand kreeg het aandeel na een forse tik na een dubbel verkoopadvies, van zowel ING als ABN AMRO.

Het belangrijkste is volgens Degroof Petercam de prognose voor 2018. En de vraag of CFE de winstmarge rond 16 à 20 procent kan houden. De 'productmix' maakt dat minder evident, aangezien een kleiner deel van de omzet notoir rendabel baggerwerk is en een groter deel minder rendabele windenergieprojecten.

Terwijl het aandeel een favoriet blijft van de speculant, stapt oprichter Jan Callewaert bij technologiegroep Option geleidelijk naar de exit. Volgens de insidermeldelingen op de webstek van beurswaakhond FSMA heeft Callewaert de voorbije weken 2,5 miljoen aandelen verkocht.

Callewaert verkocht eerder dit jaar al 13,5 miljoen stuks, wat het totaal op 16 miljoen brengt. Volgens de jongste mededeling had de oprichter voor de verkopen nog 23,94 procent van het kapitaal in handen, ofte 71,2 miljoen stuks. Met de verkopen zou hij nog aan 55,2 miljoen stuks komen, goed voor een belang van 18,6 procent. Daarmee blijft hij voorlopig de grootste aandeelhouder, vóór Danlaw (17%).