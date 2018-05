Euronext: applaus voor sanerend Ontex

Een stevige sanering stemt beleggers iets milder tegenover Ontex.

De Bel20 koerst rond de middag 0,2 procent hoger op 3.914 punten. Dit ondanks Engie . De Franse nutsreus zakt 0,50 euro of 3,4 procent naar 14,10 euro. Dat is een stuk meer dan het slotdividend van bruto 35 cent dat er vandaag van de koers afgaat.

De Europese banksector boekt wat herstel, nu de onrust over de plannen van de nieuwe Italiaanse regering heel even wegebben. En dat is ook goed nieuws voor de Bel20, aangezien KBC (72 euro, +1,7%) en ING (13,42 euro, +1%) samen een kwart van de Bel20-korf voor hun rekening nemen.

En bij AB InBev , het voorbije jaren een molensteen voor de Bel20, gloort er wat beterschap Na de onafgebroken koersdaling over het voorbije jaar vindt RBC Capital Markets het welletjes. Het beurshuis haalt de biergigant van de verkooplijst, maar met een koersdoel van 78 euro blijft het advies met 'neutraal' wel onderkoeld.

De analist James Edwardes Jones denkt niet dat het dividend van de groep in gevaar is. Wel blijft hij er bij dat er zonder volumegroei geen duurzame verbetering van de marges kan zijn. Zijn koersdoel is de op één na laagste van alle analisten die AB InBev volgen. Alleen JPMorgan is nog iets somberder, met een koersdoel van 76 euro.

Grootste stijger in de Bel20 is Ontex , met een spurtje van 3,4 procent naar 23,54 euro. De luierfabrikant grijpt stevig in bij de Braziliaanse probleemdochter en oogst daar applaus voor.

ING-analist Reg Watson houdt zijn koopadvies voor het aandeel en stipt aan dat de herstructureringslast van 30 miljoen om één fabriek te sluiten ongeveer 15 procent is van de totale verwachte bedrijfswinst over boekjaar 2018. Daar staat echter een jaarlijkse besparing van 7 miljoen tegenover. 'Ontex zal nu slechts één fabriek overhouden in Brazilië. De twee vestigingen bevonden zich op vijftig kilometer van elkaar dus houdt het steek om er één te sluiten'.

KBC Securities verlaagt het advies voor Floridienne van 'bijkopen' naar 'houden'. Niet dat er iets is veranderd aan het koersdoel van het voedings- en chemieconglomeraat, dat blijft op 210 euro, wel iets aan de beurskoers. Die was na de aankondiging van een kapitaalverhoging bij dochter Biobest - tegen een heel stevige waardering - als een komeet naar boven gezoefd, waarna een niet zo fantastische update over het eerste kwartaal voor enige ontnuchtering zorgde. De belangrijke afdeling 'feestvoeding' heeft namelijk te lijden onder de dure boterprijs.

Voor 2018 rekent analist Guy Sips op een winst per aandeel van 10,78 euro per aandeel. Dat is min of meer in lijn met de winst over 2017 en betekent dat het aandeel Floridienne tegen 20 keer de verwachte winst niet echt meer een koopje kan genoemd worden.

Het aandeel Floridienne ging bij de eerste fixing bij een miniem handelsvolume van 53 stuks 1,9 procent lager naar 210 euro.