Euronext: applaus voor schwarzrotgold Cofinimmo

Meer zorgvastgoed en minder kantoren. En meer schwarzrotgold en minder roodgeelzwart. Beleggers zijn tevreden over de grote Duitse deal van Cofinimmo.

De Europese beurzen noteren donderdag op verlies. Stilaan lijkt het besef bij beleggers te groeien dat ze het zonder steunwieltjes van centraal bankiers moeten doen. De Federal Reserve maakte gisteren duidelijk dat gerommel in de opkomende markten of dreigende handelsoorlog geen redenen zijn om de rente niet te blijven verhogen. En zelfs de Europese Centrale Bank maakt zich, hoe schoorvoetend ook, op om met een exitplan voor het jarenlange gratisgeldbeleid te komen.

De Bel20 noteert in lijn met de Europese collega's 0,7 procent lager op 3.788 punten, een koerspeil waar de beursbarometer nu al meer dan drie jaar - sinds maart 2015 - rond cirkelt.

Een groene vlek in de Bel20 is Cofinimmo met een winst van 1,1 procent naar 108 euro. koopt 17 woonzorgcentra in Duitsland voor een stevige 172 miljoen euro. De vastgoedgroep financiert de deal met kredietlijnen. CEO Jean-Pierre Hanin: 'Dit is de grootste aankoop van Cofinimmo in Duitsland.'

Cofinimmo heeft nu 28 Duitse sites met een portefeuillewaarde van 330 miljoen euro. Zorgvastgoed maakt nu bijna de helft van de portefeuille uit, met 49 procent. De groep zet zo haar transformatie voort, weg van kantoren richting zorgvastgoed.

Na de deal verhoogt KBC Securities het advies van 'houden' naar 'bijkopen'. Het koersdoel gaat van 112 naar 115 euro.

'We juichen deze belangrijke en sneller dan verwachte expansie toe', schrijven analisten Jan Opdecam en Alexander Makar. 'De investeringen zullen meteen bijdragen aan de resultaten voor 2018, we verhogen onze verwachte winst per aandeel van 6,63 naar 6,67 euro. Met een schuldgraad die na de deal 46 procent beloopt, heeft Cofinimmo volgens onze ramingen nog 480 miljoen euro dealruimte voor de 50 procent in zicht komt. Maar de groep streeft zelf naar een schuldgraad van 45 procent, wat aangeeft dat ze binnen afzienbare tijd met een kapitaalverhoging kan komen.'

Telecommers Telenet en Proximus krabbelen wat overeind na de zware klap gisteren, toen minister van Telecom Alexander De Croo in een poging de telecomprijzen te verlagen een vierde speler op de telecommmarkt uitnodigde. Met een niet echt gelukkige timing voert Telenet uitgerekend nu zijn maanden uitgestelde prijsverhoging door.

Goed voor een kleine opluchting, aangezien de beslissing de prijzen begin dit jaar nog niét te verhogen in het eerste kwartaal flink sporen naliet in de resultatenrekening van Telenet. Het aandeel herstelt 2 procent naar 42,12 euro, Proximus gaat 1,6 procent hoger naar 21,91 euro.

Sipef verstevigt 0,5 procent naar 61 euro. De jaarvergadering van de plantagegroep is altijd één van de laatste maar fijnste van het 'seizoen', met een trouwe schare kleine beleggers die naar de muziekzaal van het Schotense kasteel Calesberg afzakt.

De aandeelhouders kregen zoals steeds ook een update over het lopende boekjaar. En die update geeft aan waarom de koers dit jaar kwakkelt. Voor dit jaar verwacht Sipef dat de palmolieproductie met 9 procent zal stijgen. Omdat de palmolieprijzen gedaald zijn en ze naar verwachting de komende zes maanden zullen stabiliseren, verwacht Sipef een licht lager recurrent resultaat dan in 2017. Pro memorie: Sipef realiseerde vorig jaar een winst per aandeel van 6,56 dollar, exclusief de boekhoudmeerwaarde op de Agro Muko-deal.

Tessenderlo trekt 0,9 procent hoger naar 33,40 euro. In een lijvige update trekt ING-analist Giel-Jan Triest het koersdoel op van 43 naar 44 euro. Het advies voor de chemiegroep blijft logischerwijs 'kopen', het aandeel mag zelfs bij de Benelux-favorietenlijst van het beurshuis.

'De negatieve koersreactie, minus 13 procent, sinds de zwakke kwartaalupdate is overtrokken en biedt een uitstekende instapgelegenheid', stelt de analist. Hij somt verschilllende argumenten op.