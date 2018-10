Euronext: autopech voor Melexis en Solvay

Terwijl Exmar en Greenyard een remonte boeken, weegt de vrees dat de autosector over zijn piek is op Melexis en Solvay.

Op Wall Street liggen aandelenbeleggers er tot nader order niet echt wakker van, in Europa wél: de Amerikaanse rente - de referentie voor de prijszetting van schulden in de hele wereld - steeg gisteren naar het hoogste peil in meer dan zeven jaar.

De Bel20 gaat in lijn met de Europese collega's 0,8 procent lager 3.717 punten.

Solvay laat 1,6 procent liggen tot 116,85 euro. In een vooruitblik op het 'resultatenseizoen' van de Europese chemiebedrijven handhaaft UBS het advies op een weinig enthousiaste 'neutraal'. En dat omwille van twee redenen.

Ten eerste vereist bij Solvay het inlossen van de analistenconsensus over boekjaar 2018 een stevige versnelling van de winst in het tweede tegenover het eerste halfjaar. Dat is in het huidige onzekere klimaat geen sinecure, vandaar dat UBS met zijn prognose - een brutobedrijfswinst (ebitda) die 2 procent daalt naar 1,18 miljard euro - zo'n 7 procent onder de consensus zit.

Ten tweede is voor Solvay - net als bij Umicore trouwens - de autosector een belangrijke klant. En die branche heeft het duidelijk moeilijk, getuige recente winstwaarschuwingen van BMW en grote Duitse toeleveranciers als Continental en Schaeffler.

De onrust over de autosector weegt na een forse hausse van de voorbije jaren ook al een tijd op de beurskoers van Melexis , een belangrijk toeleverancier van chips voor de branche. Lagere autoverkopen zijn in principe geen zo'n probleem voor de groep, aangezien er gemiddeld steeds meer sensoren van Melexis - intussen tien - in een gemiddelde nieuwe auto zitten.

Bovendien kwam ook het Duitse Infineon, een belangrijk rivaal van Melexis in autosector, deze week met sussende geluiden. Maar dat zijn nuances die in een algemeen moeilijk beursklimaat al eens verloren gaan. Vandaag duikt Melexis opnieuw 3 procent lager naar 66,40 euro.

Het zijn moeilijke tijden voor Hein Deprez, CEO en grootaandeelhouder van groenten-en fruitreus Greenyard . Het aandeel ging dit jaar zwaar onderuit, door een mix van een Hongaarse listeriabesmetting en een lange, kurkdroge zomer. Die perfecte storm zorgt er voor dat de winst zwaar onder druk staat en Greenyard net als Exmar activa moet verkopen om de schulden beheersbaar te houden.

We kijken uit naar verdere acties om de aandeelhouderswaarde te verbeteren Mark Fischer Analist Kabouter Management

Op één bondgenoot kan Deprez echter door dik en dun rekenen: de Amerikaanse fondsbeheerder Kabouter Management dreef doorheen de crisis zijn belang nog op en zegt in een korte reactie vol achter het management te staan. Al krijgt Deprez wel een duidelijke boodschap mee, namelijk dat er snel verdere acties moeten komen om aandeelhouderswaarde te creëren.

Met die aansporing kunnen de aandeelhouders van Greenyard leven: het aandeel gaat 5 procent hoger naar 8,04 euro.

De aardgasrederij Exmar schrijft 4,2 procent bij tot 5,65 euro. KBC Securities bestempelt de herfinanciering van de lpg-drukvloot via een sale & lease back als een 'positieve zet' en handhaaft het koopadvies. 'Exmar maakt zo 60 miljoen dollar cash vrij, die de groep kan gebruiken om andere opportuniteiten na te jagen', stelt analist Cédric Duinslaeger.