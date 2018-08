Euronext: belegger twijfelt aan spurttalent IBA

Om de koersreacties van vandaag te snappen helpt het om de voorgeschiedenis te kennen. Dat illustreren IBA en Kinepolis.

De Bel20 blijft dobberen rond de 3.800 punten waar de graadmeter nu al sinds het voorjaar van 2015 rondjes om draait. De beursbarometer gaat een zuinige 0,1 procent hoger op 3.805 punten.

Positief zijn wel de signalen dat de Europese economie deze zomer niet langer aan het afkoelen is. Ook de dollar versterkt weer een beetje, nu duidelijk is dat de Amerikaanse centraal bankiers ondanks de kritiek van president Trump vastbesloten lijken de rente te blijven optrekken.

Een economie die niet verder vertraagt en een euro die wat minder sterk is: twee factoren die het Belgische bedrijfsleven in de tweede jaarhelft wat zuurstof kunnen geven, na een lang niet altijd geslaagde eerste jaarhelft.

De grootste stijger in de Bel20 is Umicore . De materialengroep stond na een forse rally sinds niet helemaal overtuigende halfjaarcijfers wat onder druk, met een koers die sinds het rapport zo'n 12 procent verloren had. Die - zeldzame - terugval grijpt Investec nu aan om het advies te verhogen van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel gaat wel licht lager, naar 52,50 euro.

Argenx doet de stevige sprong van woensdag nog eens dunnetjes over met een klim van 1,8 procent naar 79,40 euro. De biotechnologiegroep blijft zo munt slaan uit de deal met de Amerikaanse reus AbbVie rond ARGX-115, een potentieel middel om het immuunsysteem te stimuleren om kankercellen aan te vallen.

AbbVie licht nu de optie om de klinische testen en - potentiële - commercialisering van ARGX-115 voor hun rekening te nemen. Als het onderzoek positieve resultaten oplevert en uitmondt in de commercialisering van het geneesmiddel, kan dat Argenx tot 625 miljoen dollar opleveren via mijlpaalbetalingen en royalty's.

Spurt

IBA tuimelt na het halfjaarrapport 5,7 procent naar 20,80 euro. Olivier Legrain, CEO van de specialist in protontherapie voor kankerbestrijding, belooft een spurt om het dieprode eerste halfjaar goed te maken. Maar het moge duidelijk zijn: niet iedereen is overtuigd van het spurttalent bij IBA.

KBC Securities-analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs erkennen dat er na een teleurstellend eerste halfjaar wel veel druk komt te liggen op het tweede halfjaar, maar gunnen IBA het voordeel van de twijfel. Het advies blijft 'bijkopen', met een koersdoel van 23,50 euro.

Uit de koersdaling van vandaag moeten er ook geen spectaculaire conclusies getrokken worden. Het aandeel IBA was sinds de geruststellende update in mei - voor het eerst sinds lang geen nieuwe waarschuwing - tegenover het dieptepunt tot 50 procent hersteld.

Bij Kinepolis speelt een omgekeerd fenomeen. Analisten en beleggers zetten zich schrap voor een teleurstellend halfjaarrapport, omdat in West-Europa deze lente zowat alles wat mensen uit de cinemazaal kan houden ook effectief het geval was: zomers weer, voetbalgekte in België en Frankrijk én ook nog eens weinig inspirerend filmaanbod.

Het gevolg was dat analisten in hun previews hun verwachtingen al behoorlijk getemperd hadden, wat het aandeel op enkele weken tijd zo'n tiende lichter gemaakt had. Bovendien had de bioscoopuitbater al op 12 juni zijn inkoopprogramma voor 360.000 eigen aandelen - dat eigenlijk gepland was om tot 30 september te lopen - afgerond. En dus viel die steun voor de beurskoers in de zomer weg.