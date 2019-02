Euronext geeft strijd om Noorse beurs niet op

De biedstrijd om de beurs van Oslo is nog niet voorbij. Euronext komt met een nieuw, verhoogd bod van 158 Noorse kronen per aandeel en duwt rivaal Nasdaq in de hoek.

Kort voor Kerstmis raakte bekend dat Euronext zijn oog had laten vallen op de beurs van Oslo , officieel Oslo Børs VPS Holding ASA. De uitbater van de beurzen van Parijs, Amsterdam, Brussel, Lissabon en Dublin zou daarmee zijn imperium uitbreiden met een belangrijke Scandinavische beurs. In Oslo noteren grote zalmkwekers en producenten van visvoer, leveranciers van offshorediensten en scheepvaartbedrijven naast klassieke grote Noorse bedrijven als olie- en gasgroep Statoil en aluminiumproducent Norsk Hydro.

Het eerste bod van Euronext bedroeg 145 Noorse kronen per aandeel of in totaal 6,24 miljard kronen (625 miljoen euro). Dat was 32 procent meer dan de slotkoers van Oslo Børs op 17 december, daags voordat Euronext de aandeelhouders van de beurs benaderde. Euronext kreeg meteen de steun van aandeelhouders die 49,6 procent van de aandelen controleerden.