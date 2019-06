Euronext: grote drukte rond rusthuizen

Cofinimmo neemt een grote deal in rusthuizen en grote stap richting een halvering van de roerende voorheffing.

De Bel20 koerst in lijn met de Europese collega's een voorzichtige 0,3 procent hoger naar 3.506 punten.

Na de grote rusthuizendeal van Cofinimmo gisteren - 15 zorgcentra voor 300 miljoen euro - handhaaft KBC Securities het 'kopen'-advies, het koersdoel stijgt met één euro naar 121 euro.

Analisten Jan Opdecam en Alexander Maker merken op dat woonzorgtak nu 54 procent van de 4 miljard grote portefeuille vertegenwoordigt, tegen 50,5 procent eind 2018. Pro memorie: als het zorgvastgoed op 60 procent komt, dan genieten de aandeelhouders - net als bij Aedifica - van 15 in plaats van 30 procent roerende voorheffing.

Het prijskaartje is wel stevig. Daardoor moet Cofinimmo vrede nemen met een huurrendement van 4,5 procent op de verworven activa. Maar daar staat iets tegenover, stippen de analisten aan: 'De kwaliteit van de portefeuille is onberispelijk, drie kwart van de rusthuizen is minder dan tien jaar oud. En met een gemiddelde resterende huur van 26 jaar is de voorspelbaarheid van de resultaten verzekerd.'

Kepler Cheuvreux verhoogt het koersdoel van 122 tot 125 euro en wijst er op dat dankzij de uitgifte van nieuwe aandelen - in ruil voor de inbreng van een aantal rustoorden - de schuldgraad tot 41 procent zakt. Dat geeft een oorlogskas van zo'n 800 miljoen euro voor de schuldgraad weer naar 50 procent stijgt. Met andere woorden: de 60 procent lijkt binnen handbereik.

Het aandeel Cofinimmo noteert bij alle dealkoorts vrijwel stabiel op 113,40 euro.

Dealkoorts en een kapitaalverhoging is er ook bij Retail Estates . De specialist in baanwinkels plaatste gisteren met succes 750.000 aandelen bij institutionele beleggers. De kapitaalverhoging - in feite een inbreng van gebouwen gevolgd door een verkoop van de aandelen - volgt op een nieuwe investering van afgerond 100 miljoen euro in Nederland.

Analist Frederic Renard van Kepler Cheuvreux verhoogt het advies voor Retail Estates van 'houden' tot 'kopen'. Het koersdoel ligt op 85 euro, goed voor een opwaarts potentieel van 8 procent.

Het aandeel Retail Estates zakt 1 procent naar 78 euro. Dit mede door de plaatsing van een pak extra aandelen, waardoor de koopinteresse even verzadigd is. De groep plaatste 750.000 nieuwe aandelen, dat is op basis van het gemiddeld handelsvolume over het voorbije jaar het equivalent van 75 beursdagen. Een stevige brok dus.

Intervest O&W koerst 2 procent lager naar 24,90 euro, na de exit van Jean-Paul Sols. Hij was 13 jaar CEO en tekende voor de transformatie van de vastgoedgroep, weg van de kwakkelende kantorenmarkt en naar de boomende logistieke markt.

KBC Securities maakt zich niet té veel zorgen over de opvolging: 'Het bedrijf heeft nu een duidelijke strategie en een nieuwe CEO vinden zal dus minder moeilijk zijn dan het enkele jaren geleden zou geweest zijn', luidt het.

Bone Therapeutics haalt vers geld op. Dat is broodnodig, want bij het biotechbedrijf is de bodem van de kas al weer in zicht. Na zwaar teleurstellende onderzoeksresultaten voor het belangrijkste onderzoek - de botceltherapie tegen aftakeling van de hoop bleek niet te werken - noteert de beurskoers dicht tegen een dieptepunt,

Recent was er wel een bescheiden opsteker, met bemoedigende prille onderzoeksresultaten voor celtherapiemiddel ALLOB bij het bevorderen van wervelfusie. Met die opsteker als rugdekking hoopt Bone nu vers geld op te halen.

De groep gaat op zoek naar 8,5 miljoen euro. 5 miljoen moet via een private plaatsing komen. De Waalse investeringsmaatschappijen SRIW en Sambrinvest hebben samen met de federale overheidsholding FPIM al aangekondigd minstens 2 miljoen zullen inbrengen. De Waalse en federale overheidsvehikels controleren nu al respectievelijk 9,9 en 6,4 procent van het kapitaal.

Daarnaast haalt Bone 3,5 miljoen op via de uitgifte van achtergestelde obligaties bij verzekeraars. Dat gebeurt gelet op het hoge risicoprofiel wel tegen een stevig prijskaartje: Bone betaalt 8 procent rente, een wurgtarief in deze tijden van nulrentes.