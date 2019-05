Euronext heeft beurs van Oslo beet

Als alles volgens plan verloopt, zit de kans erin dat Belgische kleine beleggers na de overname door Euronext goedkoper kunnen traden in Noorse aandelen.

Na maandenlang touwtrekken gooit kandidaat-overnemer Nasdaq de handdoek in de ring. Daarmee eindigt de biedstrijd en lijkt een overname door Euronext zo goed als zeker. De Franse beursuitbater heeft namelijk al meer dan de helft van Oslo Børs in handen, en kreeg van z'n eigen aandeelhouders unanieme steun voor het bod. De Noorse overheid maakte vorige week al het pad vrij voor een buitenlandse overname, maar gaf niet mee wie dat dan moest worden. Beide overnemers waren bereid dezelfde prijs te betalen (bijna 700 miljoen euro).

Oslo Børs zelf had meer zin in een overname door het Amerikaanse Nasdaq. Die is al eigenaar van de belangrijkste beurzen in Denemarken, Finland en Zweden. Euronext is naast Parijs ook baas in Brussel, Amsterdam, Lissabon en Dublin.

Kleine beleggers

Omdat de overname zich nog moet voltrekken betekent dit voorlopig niets voor beleggers, tenzij ze aandelen van Euronext of Oslo Børs bezitten. Maar nadat de Euronext-familie is uitgebreid zouden de transactietarieven bij Belgische brokers kunnen zakken. Die hangen namelijk deels af van de prijzen die de beurs zelf aanrekent aan die makelaars.

Stijn Ceelen, de baas van Binck België, spreekt nog in de voorwaardelijke wijs. 'Maar in het verleden zagen we dat de tarieven die wij betalen naar beneden gingen na een overname door Euronext. Als dat opnieuw zo is zullen de tarieven voor onze klanten logischerwijs mee zakken.' Vandaag betaalt u bij Binck 9,75 euro transactiekosten voor elke aan- of verkoop van 2.500 à 5.000 euro op beurzen van Euronext. Voor Oslo is dat 24,75 euro, net als het minder populaire Euronext Dublin. De woordvoerder van Euronext Brussel wilde voorlopig geen commentaar geven.

De Noorse beurs zal op sommige Belgen aantrekkingskracht hebben. De Noorse Kroon staat geboekstaafd als een relatief veilige munt in turbulente beurstijden. De centrale bank van Noorwegen kan buiten de invloed van de ECB zijn eigen koers varen en toch noemen kenners het muntrisico eerder beperkt.

Daarnaast telt Noorwegen enkele beursgenoteerde bedrijven waarvoor weinig alternatieven bestaan elders in Europa. Bij de reuzen van de beurs van Oslo hoort bijvoorbeeld Mowi (tot voor kort Marine Harvest), de grootste visproducent ter wereld. Daarnaast is ook de maritieme olie- en gassector goed vertegenwoordigd.

Euronext