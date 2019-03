Euronext: lof voor een magistraal aandeel

Als het van Berenberg afhangt, is de specialist in magistrale bereidingen Fagron ook een magistraal aandeel.

voor de tweede op rij ontlokt de sombere boodschap van ECB-voorzitter Mario Draghi gisteren een verkoopgolf(je). De Bel20 zakt 0,7 procent. En weerom zijn het de banken die de daling aanvoeren: KBC koerst 2 procent lager op 60 euro en ING laat 2,1 procent liggen tot 10,48 euro.

Beurshuis Jefferies knipt de winstprognoses van KBC en ING voor dit en volgend jaar met respectievelijk 5 en 12 procent bij, als gevolg van de somberder macro-economische outlook. Het advies voor KBC blijft 'houden', dat voor ING 'kopen'.

'ING blijft onze favoriet in de sector, omdat die bank het verst is gevorderd met digitaal bankieren. We hopen op de beleggersdag op 25 maart meer details over de strategie en besparingen te horen', stelt analiste Maxence Le Gouvello Du Timat.

Fagron krijgt fanmail uit Londen en vertaalt dat in 2,2 procent winst naar 16,35 euro. Het beurshuis Berenberg start de opvolging van de specialist in bereidingen voor apothekers en ziekenhuizen met het advies 'kopen' en een stevig koersdoel van 22 euro, het stevigste van alle koersdoelen.

Berenberg wijst op de structurele groei voor magistrale bereidingen, zeker in de Verenigde Staten met de megafabriek voor steriele bereidingen in Wichita. Die komt er dankzij een verouderende bevolking, toenemende tekorten aan geneesmiddelen en striktere regelgeving die veel spelers in de sector ertoe aanzet de productie uit te besteden.

'Fagron profiteert van een sterke marktpositie en een bedrijfsmodel waar schaalvoordelen maximaal uitgespeeld kunnen worden', schrijft analiste Beatrice Allen in een lijvig rapport. 'Dankzij winstmarges van meer dan 20 procent en relatief lage kapitaalinvesteringen genereert de groep veel cash. Wij denken dat Fagron zo een oorlogskas van 200 miljoen kan opbouwen voor deals over de komende drie jaar. Deals die de winst per aandeel tegen het boekjaar 2021 een boost van 18 procent kunnen geven.'

Crisis? Welke crisis? Resilux , de fabrikant van pet-voorvormen voor onder meer drankflessen en detergenten, boekte over 2018 op alle vlakken een recordjaar. In groei, in winst, in investeringen. En ook in dividend, dat met de helft stijgt naar 3 euro bruto per aandeel.

'Het dividend is altijd vrij laag geweest en het is tijd om een correctie door te voeren. Resilux mag stilaan een dividendaandeel worden', zegt CEO Dirk De Cuyper.

Het aandeel vertaalt het indrukwekkende rapport in een winst van 4,1 procent naar 151 euro. KBC Securities-analist Guy Sips handhaaft zijn bijkoopadvies met een koersdoel van 170 euro. Sips merkt op dat de producent van pet-voorvormen voor 2019 verdere groei verwacht, dankzij de optimale benutting van de in 2018 geïnstalleerde extra productiecapaciteit in combinatie met bijkomende investeringen in uitbreiding.

Die groeiende bovenste lijn moet zich vertalen in stevige winstcijfers. De analist becijfert dat Resilux tegen minder dan 13 keer de verwachte nettowinst over 2019 noteert, tegenover een kleine 16 keer de nettowinst over 2018.

Na eerdere winstwaarschuwingen legden analisten de lat voor Ontex laag en de jaarcijfers van de luierfabrikant leren dat ze gelijk hadden. Ontex slikt een stevige winstdaling: een 2 procent lagere omzet van 2,29 miljard euro vertaalde zich in een 12 procent lagere brutobedrijfswinst (ebitda) van 234 miljoen euro. De winstmarge brokkelde vrij spectaculair af, met 1,2 procentpunt tot 10,2 procent.

Zowel de omzet als de ebitda liggen grosso modo in lijn van de verwachtingen van UBS, dat eerder dit jaar de opvolging startte met een somber advies en een duidelijke voorkeur voor de grote Zweedse rivaal Essity.

Netto zakt de winst van Ontex met een kwart tot 97 miljoen euro of 1,20 euro per aandeel. In lijn met de winst zakt het dividend met bijna een derde van 60 naar 41 cent bruto.

In 2018 had Ontex af te rekenen met een grote Braziliaanse overname die maar niet wil renderen, oplopende grondstoffenkosten en een prijzenslag op verschillende markten. Over 2019 laat de groep nog niet echt in haar kaarten kijken, behalve de boodschap dat de winstmarges wat zouden moeten verbeteren maar dat de start van 2019 ook moeilijk was. Voor een echt 'strijdplan' is het waarschijnlijk wachten tot 8 mei, de beleggersdag in Londen.