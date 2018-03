Euronext: mijn beurs is waar mijn Stella staat

Een mondiale glansprestatie van Stella in het vierde kwartaal vuurt AB InBev aan en helpt zo de schade voor de Bel20 nog wat binnen de perken te houden.

Beleggers blijven in de ban van de rentevrees. Dat Jerome Powell, de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, zich tijdens zijn eerste publieke optreden optimistisch uitliet over de Amerikaanse economie lijkt niet meteen een reden om naar de exit te hollen.

Maar het legertje Fed-watchers op Wall Street interpreteerde de uitspraken als een signaal dat Powell wel eens sneller en meer dan verwachte de rente zal optrekken om de economie voor oververhitting te behoeden, in contrast met de geleidelijk aanpak van voorganger Janet Yellen.

In het spoor van de late uitschuiver van Wall Street gisteren, gaan ook de Europese beurzen lager. Voor de Bel20 is er 1 procent verlies, naar 3.952 punten.

Dat het verlies niet groter is, is louter te danken aan AB InBev . De biergigant zag de voorbije vier maanden zijn beurskoers bijna een kwart afbrokkelen, maar CEO Carlos Brito kon over het vierde kwartaal nog eens duidelijk over de lat springen. En vooral: de wereldmarktleider kon eindelijk nog eens doen wat van een wereldmarktleider mag verwachten worden: méér bier verkopen.

Beurshuis Investec blijft na de sterke resultaten van AB InBev bij het koopadvies voor de brouwer. Analist Eddy Hargreaves wijst op de sterke mondiale verkopen van 'premium' biermerken als Stella, Corona en Budweiser.

Deze laatste is weliswaar in vrije val op de Amerikaanse thuismarkt, maar wordt elders in de wereld met succes als luxebier in de markt gezet. Hargreaves merkt op dat de verkopen buiten de thuismarkten van de drie 'global brands' van de multinational afgelopen kwartaal jaar op jaar met liefst 29 procent stegen.

De grootste daler in de Bel20 is UCB . De biofarmaciegroep zakt 4 procent naar 65,63 euro. In een update over de Europese farmasector hanteert Barclays voor UCB een verkoopadvies, met een koersdoel van 55 euro. Ook andere analisten waren de voorbije dagen in tweede lezing al wat minder enthousiast over de jaarcijfers van de groep.

D'Ieteren zakt 2 procent naar 34,66 euro. Sinds het aandeel in juni op 46 euro piekte, is er dus een kwart af. De jaarcijfers waren niet van aard om de al langer knagende twijfels over de strategie weg te nemen, zeker omdat de overname van schriftjesmaker Moleskine maar niet wil renderen en dus de initiële scepsis bij die deal geenszins gaan liggen is.

Daar komt nu bij dat D'Ieteren 40 procent van de belangrijkste cashflowmachine, Carglass-eigenaar Belron, verkocht heeft en daar voorlopig geen nieuwe activiteit tegenover staat. CEO Axel Miller zei in de marge van de jaarresultaten alleen veel 'belles affaires' te bekijken.

Degroof Petercam-analiste Nathalie Debruyne is met een 'houden'-advies alvast niet enthousiast, ze verlaagt het koersdoel van 42 tot 38 euro . En ze wijst er op dat in de prognose voor 2018 eigenlijk een winstwaarschuwing vervat zit. Miller rekent op een 5 à 10 procent hogere winst voor belastingen, maar dan wel na eerst het cijfer over 2017 herberekend te hebben van 248 naar 196 miljoen.

'Met een consensus die tot nog toe op 233 miljoen rekende, zullen analisten hun prognoses moeten bijstellen, ook al is het niet duidelijk in welke mate die consensus al rekening hield met de verkoop van 40 procent van Belron. Wij zullen alleszins onze ramingen verlagen omdat we rekenden op een duidelijke margeverbetering bij Belron en ook vertrokken van een hogere basis in 2017.'

Ook andere jaarcijfers vallen bepaald niet in de smaak. Zo vallen de prognoses van de producent van zaklabo's Biocartis voor 2018 serieus tegen en merken de analisten van Berenberg en KBC Securities ook hier op dat ze het mes zullen moeten zetten in hun prognoses voor 2018.

Idem voor tapijtproducent Balta , die na de nochtans teleurstellende resultaten over 2017 geen beterschap voorspelt voor 2018. Het aandeel krijgt een tik van 5,8 procent tot 7,20 euro. Daarmee noteert de tapijtfabrikant nu liefst 45 procent onder de intekenprijs van juni vorig jaar, 13,25 euro.