Euronext: olifant en mug in de kijker

Het grootste en kleinste aandeel van het koersenbord kleuren de Brusselse beursdag.

AB InBev blijft een schuimkraag op de Bel20 zetten, met een winst van 1,5 procent naar 73,13 euro. Met de belofte van duurzame volumegroei in 2019 wist CEO Carlos Brito vorige week analisten te charmeren, gisteren nog zette RBC Capital Markets de brouwer op zijn lijst met 'topkoopjes'.

Schermvullende weergave ©rv

Eerder had de biergigant al met een gigantische (en slimme) schuldherfinanciering van 15 miljard dollar de beleggersonrust over de schuldenberg doen luwen. Het startschot voor de rally kwam er dus op 10 januari, met het gortdroge persbericht over de prijszetting van 15,5 miljard dollar.

AB InBev is nu met een winst van 26 procent sinds nieuwjaar - na een koersimplosie van 40 procent in 2018 - de op één (Argenx) na beste Bel20'er.

Umicore brokkelt 0,4 procent af naar 39,42 euro. De materialengroep startte pas twee weken geleden na een pauze van een half jaar weer met de inkoop van eigen aandelen, maar gaat sindsdien behoorlijk in overdrive met die eigenliefde.

Vorige week kocht Umicore 205.670 stukken van zichzelf tegen gemiddeld 37,58 euro, wat de teller sinds de heropstart op 1,275 miljoen stukken brengt. Goed voor een belang van 0,52 procent in het kapitaal. De timing zit alleszins snor. Gemiddeld betaalde Umicore 35,45 euro per aandeel. Bij de huidige beurskoers (39,70 euro) dus al een latente meerwaarde van goed 5 miljoen euro.

Balta zakt 2,3 procent naar 3,36 euro. De tapijtfabrikant heeft met een brutobedrijfswinst (ebitda) van 72,4 miljoen over 2018, een daling met 14 procent tegenover 2017 - zoals we hier gisteren uitlegden - nipt de eigen prognoses ingelost.

Minder positief is dat interim-CEO Cyrille Ragoucy verwacht dat 2019 'opnieuw een moeilijk jaar van transformatie wordt', met een brutobedrijfswinst in lijn met die van 2019. Dat is een tegenvaller: KBC Securities, bijvoorbeeld, rekent voor dit jaar op een winstherstel naar 80 miljoen en legde daarmee de lat eigenlijk niet eens zo hoog (over 2017 was er nog 84 miljoen ebitda).

Ragoucy beloofde ook een 'strategische review' tegen begin 2019. Het heet alleen dat die 'goed gevorderd' is en samengevat zal worden in een 'holistisch winstverhogingsprogrogramma'. Gelet op de hoge schuldenlast - 262 miljoen euro of 3,6 keer de ebitda over 2018 - zal Balta geen dividend uitkeren over boekjaar 2018. Over boekjaar 2017 - het eerste als genoteerd bedrijf - was er nog bruto 8 cent per aandeel.

KBC Securities verlaagt het advies in reactie op de resultaten van 'kopen' naar 'bijkopen', het koersdoel zakt naar 5,5 euro. 'De prognose voor een stabiele winst in 2019 is ontgoochelend', schrijft analist Wim Hoste. 'Bovendien is de schuldgraad hoog, ook zonder rekening te houden met factoringschuld. We blijven echter de waardering goedkoop vinden en verwachten dat Balta op termijn een overnamedoelwit wordt.'

Degroof Petercam blijft bij het 'houden'-advies, gelet op de sombere outlook. 'Aangezien duurdere grondstoffen meestal slechts met vier tot zes maanden vertraging door de resultatenrekening stromen en Balta pas vanaf dit kwartaal prijsverhogingen doorvoert, verwachten we dat winstherstel pas iets voor later dit jaar zal zijn. Winstprognoses gaan waarschijnlijk met bijna 10 procent verlaagd moeten worden', rekent analiste Nathalie Debruyne voor. 'Bijgevolg zien we ondanks de goedkope waardering geen reden om positiever te maken',

Groot nieuws bij Sabca , zowat het kleinste en minst vlot verhandelbare aandeel van de Brusselse beurs. Het Nederlandse Fokker verkoopt zijn belang van 43,6 procent in de toeleverancier voor de luchtvaart aan de andere grootaandeelhouder, het Franse Dassault.

De grootste verrassing is de prijs: voor zijn exact 1.045.662 stuks ontvangt Fokker 7,5 miljoen euro, of omgerekend 7,17 euro per aandeel. Dat is een korting van bijna 70 procent op de jongste beurskoers waartegen er effectief handel was: vorige week dinsdag, tegen 23 euro. Opmerkelijk genoeg was tijdens de ochtendfixing toch weer iemand bereid bevonden 23 euro per stuk te betalen voor 217 stuks Sabca.

Gelet op de transactieprijs mag het niet echt verbazen dat Dassault zegt 'op dit ogenblik' geen plannen te koesteren om de minderheidsaandeelhouders uit te kopen en dus Sabca van de beurs te halen.