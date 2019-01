Euronext: paukenslag bij Greenyard

'De nieuwe prognose impliceert dat Greenyard in de tweede jaarhelft slechts zo'n 19 à 24 miljoen bedrijfswinst zal draaien, tegenover 41 miljoen in de eerste helft en 60 miljoen euro in de tweede helft van het vorig boekjaar', becijfert Degroof Petercam-analist Fernard De Boer. 'Dat is een behoorlijk deprimerend cijfer'.

De analist vreest dat de schuldenberg van Greenyard nu rond 5 keer de - fors lagere - ebitda beloopt. 'Bijgevolg is een kapitaalverhoging in combinatie met een sale en lease back (van vastgoed, red.) een logische oplossing.'

Het vooruitzicht van een kapitaalverhoging weegt zwaar op de koers. Beleggers hebben dan de weinig aantrekkelijke keuze: ofwel nog meer geld stoppen in een bedrijf waar ze al serieus veel geld aan verloren hebben, ofwel hun belang laten verwateren omdat de toekomstige winst over veel meer aandeel moet gespreid worden.

KBC Securities blijft bij een 'houden'-advies. Analisten Alan Vandenberghe merken op dat de bedrijfswinst zo'n 25 à 30 procent lager zal liggen dan eerst aangegeven. 'Niet alleen de financiële problemen moeten aangepakt worden, het is duidelijk dat ook de activiteiten zelf moeten bekeken worden', luidt het. 'Bijgevolg verwelkomen we de benoeming van Marc Zwaaneveld'. Zwaaneveld wordt als 'turnaround manager' naast CEO Hein Deprez gezet .

Nu er tenminste een financiële deal is rond de echtscheiding met BASF, boekt het aandeel van chemiebedrijf Avantium een remonte van 8 procent naar 1,97 euro. Dat is nog altijd meer dan 80 procent onder de intekenprijs van 2017, 11 euro.

'We ramen dat Avantium eind 2018 nog over 80 à 85 miljoen euro cash beschikte', stelt analist Wim Hoste. 'Daar moet nu 17,3 miljoen euro af voor de regeling met BASF. We schatten dat Avantium zo'n 20 miljoen cash per jaar verbrandt, wat zou betekenen dat er nog voor drie jaar cash is.'