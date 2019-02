Euronext: schuldenzondaars in de kijker

Op de Brusselse beurs blijven de schuldenzondaars de debatten domineren: Nyrstar is in vrije val, Greenyard krabbelt een beetje recht na de halvering vorige week.

Sterkste stijger in een voor de rest eerder vlakke Bel20 is Argenx . Het Gentse biotechbedrijf koerst na de deal met het Californische Halozyme 2,7 procent hoger. De deal onderstreept dat Argenx niet aarzelt om zijn berg cash aan te wenden om via de inkoop van extra onderzoek en technologie de productenpijplijn extra te stofferen.

De beurs van 97,30 euro nadert zo stilaan weer de piek van vorige maand, 100,60 euro. Dat record tekende het biotechaandeel op bij de aantekening van de monsterdeal rond kankeronderzoek met Johnson & Johnson. Samen met die deal kondigde J&J ook aan in het kapitaal te staan tegen 100 euro per aandeel, wat toen een premie van 16 procent op de beurskoers was.

Ageas gaat 0,5 procent hoger naar 41,27 euro. Een Brusselse rechter gaf de verzekeraar vrijdag gelijk in het conflict met drie grote beleggers in een complexe obligatielening van 2 miljard uit 2007, toen de later geïmplodeerde juridische voorloper Fortis het Nederlandse ABN AMRO overnam.

Van wat er nog overblijft van de beurswaarde, verliest Nyrstar na het winstalarm van vrijdagavond zo'n derde. Het aandeel zakt in de middaghandel 29 procent naar 0,40 euro, zodat de resterende beurswaarde nu ineengeschrompeld is tot 40 miljoen euro. Een overzicht van de analistenreacties:

ABN AMRO:

'Dit is verbluffend slecht nieuws en suggereert dat de activa nog minder waard zijn dan we dachten', zegt analist Philip Ngotho. 'We blijven bij onze visie dat de aandelen Nyrstar praktisch waardeloos zijn, maar vrezen dat er ook voor de obligatiehouders weinig zal overblijven'.

ING:

'Meer drama', schrijft analist Stijn Demeester. Hij merkt op dat Nyrstar de verwachte winstgevendheid van het kroonjuweel Port Pirie meer dan gedacht bijstuurt.

'Port Pirie zal samen met de nabijgelegen site in Hobart dit en volgend jaar respectievelijk 95 en 125 miljoen ebitda (brutobedrijfswinst, red.) aanleveren. Dat is dicht bij de eerder vermelde bedragen van 100 en 130 miljoen. Maar Hobart leverde historisch zo'n 20 à 30 miljoen ebitda per jaar, terwijl tot nog toe de boodschap was dat Port Pirie na de heropstart extra ebitda zou opleveren. Conclusie: de verwachte rendabliteit van Port Pirie is met zo'n 25 à 30 procent verlaagd.'

KBC Securities:

'Dit is een nieuwe klap voor het bedrijf', merkt ook analist Wim Hoste op.

'De schuldgraad loopt op, zonder toegang tot de markten om de obligatie van 340 miljoen euro die in september vervalt te herfinancieren. Het papier met vervaldag in 2024 wordt nu tweedehands tegen 47 procent van de nominale waarde verhandeld, tegen een effectief rendement van 25 procent. Een schuldherschikking is een absolute noodzaak maar het is absoluut niet duidelijk hoe die er zal uitzien en of er iets zal overblijven voor de aandeelhouders. We verlagen daarom ons koersdoel van 0,50 naar 0,30 euro.'

Degroof Petercam:

Analist Frank Claassen verlaagt het koersdoel van 0,50 naar 0,10 euro. 'De resultaten over het vierde kwartaal waren dramatisch en het is zorgwekkend dat Nyrstar in het persbericht geen update geeft van de schuldpositie. Sinds het derde kwartaal is de nettoschuld waarschijnlijk met een paar honderd miljoen toegenomen, omdat mijnbouwers op voorhand betaald willen worden. Daardoor stijgt het werkkapitaal fors.'

Claassen stipt aan dat Nyrstar de - gunstige - indekking tegen een koersval van de zinkprijs verkocht heeft en zo in het vierde kwartaal 82 miljoen dollar cash genereerde. Keerzijde is natuurlijk dat de groep nu niet meer ingedekt is tegen de capriolen van de zinkmarkt. Dat wijst op een 'nijpende nood aan liquiditeiten'.