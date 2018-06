Euronext: telekommer kwelt Bel20

Terwijl Amsterdam in de ban is van de koopgolf bij Adyen, ontketent in Brussel een minister een verkoopgolf.

De Bel20 noteert in de late ochtendhandel vrijwel stabiel op 3.818 punten. Dat er in tegenstelling tot de meeste andere Europese beursbarometers geen winst is, ligt aan de kwakkelende telecomsector.

In de Brusselse graadmeter tuimelt Proximus 4,8 procent naar 21,38 euro en gaat Telenet nog eens 3,3 procent lager naar 40,76 euro. Buiten de Bel20 maakt Orange Belgium de tiercé compleet met een koersval van 3,4 procent naar 16,40 euro.

Het bericht dat telecomminister Alexander De Croo een vierde mobiele speler wil aantrekken tijdens de spectrumveiling begin volgend jaar mist dus zijn effect niet.

'We verwachten niet veel interesse van Europese spelers gezien de richting de markt uitgaat en de kleine omvang van België', reageert ING-analist David Vagman. Maar het is duidelijk dat niet alle investeerders, meer bepaald zij die verder af zitten van ons land en de voorgeschiedenis, hetzelfde denken.

Ze moeten nochtans weten dat het lang niet de eerste keer is dat met een vierde speler wordt geschermd. Zo versoepelde telecomwaakhond BIPT vijf jaar geleden al de spelregels om een nieuwe concurrent voor Proximus, Base (nu in handen van Telenet) en Orange aan te trekken. Tevergeefs.

Dat de interesse klein is mag niet verbazen. België is een klein land waar de mobiele inkomsten vandaag al over drie spelers worden verdeeld. Om klanten af te snoepen moet een vierde speler goedkopere tarieven aanbieden. En dat terwijl de opstartinvesteringen niet min zijn: volgens ING 700 miljoen euro voor een 5G-licentie en daarbovenop miljarden voor de uitbouw van een gloednieuw netwerk (en glasvezel tot de mast). Dergelijke bedragen neertellen lijkt utopie als het bedrijf in kwestie geen duidelijk zicht heeft over ruime opbrengsten/cash flows om die investeringen binnen een min of meer redelijk termijn terug te verdienen.

Met een uitbreiding van het aantal spelers zou ons land ingaan tegen de internationale trend van afbouw van het aantal spelers. En wel omdat vier operatoren met elk een eigen netwerk niet rendabel zijn. Dat is het geval in Nederland waar Tele2 en T-Mobile de krachten bundelen. In de VS smelt T-Mobile samen met Sprint. En in Frankrijk lonkt kabelbedrijf Altice naar een fusie voor zijn mobiele dochter SFR, bijvoorbeeld met Bouygues Telecom.

GBL gaat 0,6 procent naar 93,02 euro. De holding heeft vlotjes voor 500 miljoen euro obligaties geplaatst bij institutionele investeerders. Dat gebeurde tegen een bodemrente van 1,875 procent op zeven jaar.

De interesse was groot, de uitgifte werd 2,5 keer overingeschreven.

De holding spekt op die manier nog snel haar oorlogskas op een goedkope manier vóór de Europese Centrale Bank donderdag een vervaldatum op haar nulrentebeleid plakt, zoals hoofdeconoom Peter Praet vorige week aangaf. Het verse geld kan de speculatie nog wat meer aanwakkeren dat GBL op een verse deal aast. Op korte termijn is de al vrij stevige oorlogskas nu met meer dan 1 miljard gespijsd, aangezien de holding vorige maand verrassend snel de participatie in het Britse Burberry verzilverde.

Ascencio wint 0,4 procent naar 52,40 euro. De Waalse specialist in winkelvastgoed kwam eerder deze week met op zijn zachtst gezegd niet zo inspirerende halfjaarcijfers en deelde dit jaar stevig in de hele retailmalaise, maar krijgt een opsteker van Kepler Cheuvreux. Het beurshuis start de opvolging van Ascencio met een 'kopen'-advies en een koersdoel van 59 euro. 'De huidige koers is een goede instapgelegenheid', klinkt het. 'De gezonde balans, met een schuldgraad van 42 procent, geeft de nieuwe, ervaren CEO ruimte om een grote deal te sluiten en zo een hefboom te zetten'.