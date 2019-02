Euronext: voorzichtig Solvay stemt ook belegger voorzichtig

Na een nieuwjaarsrally van 17 procent nemen grijpen beleggers een voorzichtige outlook van Solvay aan om winst te nemen.

De stevige nieuwjaarsrally die de Bel20 sinds nieuwjaar 11 procent hoger bracht legt de lat voor beursgenoteerde bedrijf aardig hoog, illustreert Solvay vandaag.

Na de jaarcijfers en de omzichtige outlook - een 'bescheiden' winstgroei over 2019, na een vlakke start in het eerste kwartaal - verlaagt Degroof Petercam het koersdoel van 147 naar 135 euro, het advies blijft logischerwijs wel 'kopen'. Analiste Nathalie Debruyne: 'De lagere verkoop van smartphones zal zich in 2019 waarschijnlijk doorzetten, waardoor Solvay andere klanten zal moeten zien te vinden voor zijn PEEK-fabrieken.'

PEEK staat voor poyletheretherketone, een cruciale grondstof voor smartphones (niet in het minst de iPhone. Debruyne denkt evenwel dat andere toepassingen, zoals PVDF voor herlaadbatterijen, mogelijk gedeeltelijk dit effect kunnen compenseren.

De grootste verrassing voor Debruyne was de terugval van de olie- en gasmarkt in het vierde kwartaal. Solvay is een belangrijke leverancier van chemicaliën voor schalieoliewinning en profiteerde de voorbije paar jaar stevig van de toename van het aantal actieve boorplatformen in de Verenigde Staten. De analist gaat daardoor haar winstprognoses voor 2019 wat verlagen, maar blijft het aandeel omwille van de groeivooruitzichten op langere termijn koopwaardig vinden.

Het aandeel Solvay koerst 4 procent lager naar 98,08 euro. Een terugval die wel moet afgezet worden tegen de rally met 17 procent sinds begin dit jaar. Dit onder meer dankzij de hoop op een doorbraak in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, een doorbraak die op dit ogenblik nog altijd meer hoop dan realiteit is. Door de verwachtingen temperen, lijkt afscheidnemend CEO Jean-Pierre Clamadieu wel opvolgster Ilham Kadri marge te geven om eventueel later in 2019 positief te verrassen.

Dat nieuwe bezems soms schoon kunnen vegen, illustreert Van de Velde . De lingeriegroep beleefde tot nog toe een eerder vlak 2019, nadat het aandeel in de tweede helft van december een spurt van 25 procent had getrokken na de benoeming van Marleen Vaesen als nieuwe CEO.

Zoals gevreesd zetten de zware investeringen die Van de Velde zich getroost om de groeimotor weer aan de praat te krijgen, stevig het mes in de winstmarges. Vaesen zegt wel dat met de uitbouw van een e-commerceplatform de basis voor toekomstige groei is gelegd.

Niettemin is de daling van bedrijfswinst met 28 procent nog groter dan verwacht, merkt KBC Securities-analist Guy Sips op. Hij stipt aan dat het nettoresultaat wel beter dan verwacht is, omdat Van de Velde net als EVS profiteert van het fiscale gunstregime voor onderzoek (de innovatiebox). Daardoor zakt de effectieve belastingsvoet naar 12 procent, van 29 procent over boekjaar 2017. Dat laat de lingeriegroep toe het dividend stabiel te houden op 1,03 euro bruto, al moet ze daarvoor wel meer dan de helft van de nettowinst en bijna 80 procent van de vrije cashflow uitkeren.

Sips handhaaft het 'houden'-advies. en koersdoel van 29 euro. Het aandeel sluipt 1,9 procent hoger op 27,25 euro.

Echt een verrassing was het bericht op Bloomberg gisteren niet: grootaandeelhouder Trafigura van Nyrstar zet de obligatiehouders onder druk om een groot deel - tot vier vijfde - van hun schuldpapier in aandelen om te zetten. Dat kan potentieel het aantal uitstaande aandelen vertien- of zelfs vertwintigvoudigen, waardoor de huidige aandeelhouders zo goed als uitgewist worden.

Het was al langer duidelijk dat de aandeelhouders door de schuldherschikking grotendeels verpletterd zouden worden - sommige analisten hanteren een koersdoel van 0,01 euro - maar het bericht was alleszins een 'reality check' voor momentumbeleggers die het gedecimeerd aandeel vorige week in het ijle hoger hadden gestuurd.

Vandaag koerst Nyrstar 10 procent lager op 0,4966 euro, na de tik van 18 procent gisteren.

De megadeal in het Verenigd Koninkrijk ging met de meeste aandacht lopen, maar Aedifica zet ook zijn expansie in Duitsland voort. De specialist in zorgvastgoed koopt twee rustoorden (Chemnitz en Leipzig) en een te bebouwen site (Plauen) in het oosten van Duitsland en trekt daar 34,5 miljoen euro voor uit. Aedifica noteert een plusje van 0,6 procent op 80,30 euro.