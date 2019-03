Euronext: witwasschandaal kleurt Bel20 rood

Terwijl de Franse slag uit de Bel20 verdwijnt, weegt dezer dagen vooral het oranjegevoel op de beursbarometer.

Voor de tweede dag op rij weegt ING stevig op de Bel20 , met een koersverlies van 4 procent naar 10,78 euro. Dit door de berichten over de rol die de Nederlandse grootbank via haar filiaal in Moskou was bij de witwasmachine van de Litouwse bank Ukio.

De grootbank wordt door Euronext Brussel nog net 'Belgisch' genoeg beschouwd om als buitenlands bedrijf in de Bel20 te blijven. De directe impact van de jaarlijkse herschikking van de Brusselse beursbarometer is gering: er is nog nauwelijks 1 miljard spaargeld aan de krakkemikkige en al lang niet meer zo Belgische beursbarometer gekoppeld. Een Bel20-zitje blijft natuurlijk wel een belangrijk uithangbord voor het bedrijfsleven.

Nieuwkomers zijn WDP , al jaren een hoogvlieger op de Brusselse beurs. En Barco , met zijn derde entree na een verbluffend sterk 2018 dé liftploeg van de Bel20. De beeldvormingsgroep zet zijn sterke prestatie voort, met een klim van 1 procent naar 137,40 euro, voor de logistieke speler is er 0,8 procent winst naar 132,20 euro.

Engie vliegt er na jaren wanprestatie uit. Niet wegens die wanprestatie, wel omdat minder dan 15 procent van het personeel Belgisch is. Zoals we vorig najaar al schreven: bloemen noch kransen. En Bpost had aan één jaar wanprestatie genoeg voor een exit.

Het aandeel AB InBev noteert licht lager op 72,42 euro, maar dat ligt vrij logisch na de verschroeiende rit (+25%) sinds nieuwjaar. Echt onder de indruk lijken beleggers voorlopig niet te zijn van de verrassende exit van de voorzitter, Olivier Goudet. Onlogisch is dat niet: voorlopig is het nog gissen naar wie de nieuwe voorzitter is, laat staat dat het al duidelijk is of X voorstander zal blijken van een koerswzijging.

Eén van de meer kritische AB InBev-analisten, Edward Mundy bij beurshuis Jefferies, doet niettemin een poging. 'We vragen ons af of dit een koerswijziging kan inluiden, na jaren nauw samenwerken tussen de oprichters van JAB en 3G. Een nieuwe voorzitter kan nieuwe ideeën brengen voor groei.'

Volgens Mundy zijn verse ideeën ook nodig. 'Overnames en kostenbesparingen zijn 15 jaar lang belangrijke factoren geweest in het groei-algoritme van AB InBev. Nu er minder ruimte is voor deals, zijn er nieuwe ideeëen nodig. Dat kan positief zijn voor beleggers, maar wijst er ook op de periode met hoge returns uit deals en besparingen voorbij is.'

TINC brokkelt 0,4 procent af tot 11,95 euro. De infrastructuurinvesteerder zag tijdens de eerste helft van het gebroken boekjaar de winst teruglopen - een jaar eerder was er een fiscale meevaller - maar belooft wel een stabiel dividend. Stabiel is ook het codewoord bij het aandeel dat vier jaar geleden tegen 11 euro naar de beurs trok.

'TINC is een stabiel rendementsaandeel. Op dit ogenblik noteert het aandeel tegen een relatief bescheiden premie van 2,5 procent op de netto-actiefwaarde, wat een bijkopen-advies rechtvaardigt', concludeert KBC Seucirities.

Dinsdag kocht op de fixingmarkt iemand 217 stuks Sabca aan 23 euro per stuk. Iet of wat verrasesnd, want de transactie gebeurde ná het nieuws dat grootaandeelhouder Fokker zijn stukken aan de andere grootaandeelhouder, Dassault, verkoopt tegen omgerekend 7,17 euro per stuk. Een korting van meer dan twee derde op de beurskoers dus.