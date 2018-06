'Europese aandelen even duur als Amerikaanse'

De Zwitserse bank Credit Suisse is somberder over Europese aandelen en optimistischer over Japanse aandelen.

Aandelen op het Europese vasteland zijn even duur als Amerikaanse als je de koers-winstverhouding van beursindexen corrigeert voor de verschillende sectorsamenstelling, zegt Credit Suisse. Analisten zeggen dikwijls dat Europese aandelen relatief goedkoop zijn omdat de koers-winstverhouding hier lager is dan in de VS.

Maar Credit Suisse merkt op dat sectoren met een lage-koerswinstverhouding een groter gewicht hebben in Europese beursindexen dan in Amerikaanse indexen. Bedrijfstakken met een hoge koers-winstverhouding, zoals technologie, hebben een relatief klein gewicht in Europese indexen. Daarom is een correctie aangewezen.

De bank zegt dat er nog verscheidene redenen zijn waarom ze somberder is over Europese aandelen. In de eerste plaats vreest zij dat de nieuwe Italiaanse regering niet stabiel is. 'Haar beleid kan de spanningen in de eurozone doen toenemen. Het risico van populisme stijgt en er bestaat geen alomvattende banken-, budgettaire en politieke unie die nodig is voor een veilige euro.'

Voorts is de euro ondergewaardeerd. Positief nieuws zal dus wellicht leiden tot een stijging van de euro. Een stijging van de eenheidsmunt leidde de jongste twee jaar doorgaans tot een ondermaatse prestatie van Europese aandelen. Een duurdere euro verzwakt immers de concurrentiekracht van Europese bedrijven. Bovendien verrwacht Credit Suisse dat de ECB eind december haar obligatieaankopen stopzet. Dat kan de langetermijnrente doen stijgen.

Ten slotte is de bank optimistisch over technologieaandelen. Die aandelen wegen veel zwaarder in Amerikaanse beursindexen dan in Europese.