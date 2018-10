Europese autoaandelen vliegen de deur uit

Slecht nieuws van bandenmaker Michelin, het Zweedse Volvo en Mercedes-moeder Daimler zorgt net voor het weekend voor rode cijfers op de aandelenbeurzen.

De Europese beurzen begonnen in het groen aan de dag, maar moesten wat terrein prijsgeven. 's Namiddags staan her en der nog steeds verliezen op de koersenborden.

De hardste klappen zijn voor de autosector en zijn toeleveranciers. Bandenfabrikant Michelin waarschuwde donderdagavond dat de verkoop in de tweede jaarhelft zienderogen afkalft. In Europa ondervindt het hinder van strengere milieuwetgeving, terwijl de verkoop in China in het algemeen slecht loopt. Het bedrijf worstelde daarvoor al met hogere grondstoffenprijzen, en probeert de kosten naar omlaag te krijgen. Het aandeel verloor vandaag 8 procent.

Daimler

Beleggers grijpen de melding van Michelin aan als een reden om nog meer slecht nieuws uit de sector te verwachten. 's Namiddags kregen ze al gelijk. Daimler , de fabrikant van onder meer Mercedes-wagens, lanceerde een winstwaarschuwing voor het volledige boekjaar 2018. Vooral de verkoop van personenwagens en bussen doen het slecht. En tegelijkertijd maakt het meer juridische kosten dan verwacht.

Die cocktail doet denken aan de winstwaarschuwing die het West-Vlaamse Bekaert recent uitstuurde. Bekaert levert onder meer staaldraad voor de productie van autobanden, en wordt al wekenlang mee naar beneden gesleurd door de malaise in de autosector. De koers verliest vandaag 3 procent, en zakt naar het laagste peil sinds eind 2012. Staaldraad is bovendien een van de goederen waarop de VS importtarieven heffen om de Chinezen te treffen.

Het Zweedse Volvo kon vrijdagochtend een mooie winstsprong in het derde kwartaal voorleggen. Maar omdat het ook een zwakkere vraag voor zijn vrachtwagens in Europa en China volgend jaar voorspelt, ging het aandeel tot 3 procent lager.

Italië

Tegelijkertijd maken beleggers in Europa zich zorgen over de boekhouding van Italië. Vanuit Brussel kreeg de Italiaanse minister van Financiën een tik op de vingers omdat zijn regering het begrotingstekort te ver laat oplopen.

Een verkoopgolf op de obligatiemarkt die het rendement op Italiaanse staatsschulden de hoogte in joeg - als de prijs van een obligatie zakt stijgt het rendement - trof ook overheidspapier van andere landen. Ook voor de Belgische overheid werd lenen vrijdag duurder, de rente op tienjarige Belgische schulden zit vrijdag in de lift en steeg tot 0,87 procent. Ook België kreeg van de Europese Commissie vragen over de begroting.

De toestand in Italië sinds er voor de zomer een regering van populisten op de been werd gebracht, was voordien een geïsoleerd geval. Dat andere eurolanden hun lange rente simultaan zien oplopen wijst erop dat de markten nu sterker geloven dat de hele muntunie een probleem heeft.

Voorlopig is die gelijklopende trend het sterkst in Zuid-Europese landen zoals Spanje, Portugal en Griekenland. Europese politici probeerden recent de zwakkere landen in de discussie te betrekken. Ze argumenteren dat het oneerlijk zou zijn om als enige kritiek te krijgen op hun overheidsfinanciën.