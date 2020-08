Europese bedrijfsresultaten minder slecht dan verwacht

Ruim de helft van de grote Europese bedrijven heeft al resultaten van het tweede kwartaal gepubliceerd. Tijd voor een stand van zaken.

De lockdown heeft de Europese bedrijfswinsten een zware klap gegeven. De beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verlamden in april en begin mei een aanzienlijk deel van de economische activiteit.

'We zijn nog maar halfweg, maar de resultaten zijn voorlopig iets minder slecht dan verwacht', zegt Dirk Thiels, beleggingsstrateeg van KBC. 'Het ziet ernaar uit dat de Europese bedrijfswinsten in het tweede kwartaal met zowat 45 procent zijn gedaald tegenover dezelfde periode van vorig jaar, terwijl een daling met ongeveer 55 procent was voorspeld.'

We zien een verbetering van het ondernemers- en consumentenvertrouwen Dirk Thiels Beleggingsstrateeg KBC

Thiels merkt op dat de heropening van de Europese economie na de lockdown vlotter is verlopen dan verwacht. 'We zien een verbetering van macro-economische indicatoren, zoals het ondernemers- en consumentenvertrouwen. Juni was voor de Europese economie wellicht beter dan verwacht en dat was niet verrekend in de prognoses van analisten.'

Financiële sector

Ook de zakenbank Morgan Stanley stelt vast dat het Europees resultatenseizoen wat beter is dan voorzien. De helft van de Europese bedrijven publiceerde een winst per aandeel die minstens 5 procent hoger was dan verwacht. Daartegenover publiceerde 30 procent een lager dan verwachte winst per aandeel.

De mediaanwinst per aandeel van de bedrijven die al cijfers publiceerden, zakte volgens Morgan Stanley met 35 procent. De mediaan is de middelste waarde. De ene helft presteert beter, de andere helft slechter.

Thiels zegt dat de resultaten van bijna alle sectoren minder slecht waren dan verwacht. 'De uitzondering is de financiële sector, omdat Santander een enorme afschrijving boekte.' De Spaanse bank deelde mee dat ze liefst 12,6 miljard euro aan goodwill afschrijft bij verschillende dochters. Morgan Stanley zegt dat vooral technologieaandelen en producenten van dagelijkse consumptiegoederen beter dan verwachte resultaten publiceerden.

De oliegigant BP halveert zijn dividend.

Grondstoffenbedrijven, cyclische ondernemingen en financiële instellingen hebben hun resultaten het meest zien verslechteren. 'De winst van de energiebedrijven is volledig weg', signaleert Thiels. BP deelde dinsdag mee dat het zijn dividend halveert. Het is de eerste dividendknip in tien jaar. De banken leggen extra provisies aan omdat ze stijgende verliezen verwachten op hun kredietportefeuille.

Vooruitzichten

Het valt op dat de aandelenmarkten veeleer negatief reageerden op de Europese bedrijfsresultaten. 'De koersdaling tegenover het beursgemiddelde was bij tegenvallende resultaten groter dan de koersstijging bij meevallende resultaten', signaleert Morgan Stanley.

De aandacht begint stilaan te verschuiven naar de winstvooruitzichten voor het derde en het vierde kwartaal. De daling van de bedrijfswinsten moet normaal kleiner zijn dan in het tweede kwartaal, omdat de economische activiteit geleidelijk opleeft. Maar de heropflakkering van het aantal besmettingen en de recente herinvoering van beperkende maatregelen in verscheidene landen doen de onzekerheid over de economische vooruitzichten toenemen.

