Europese bedrijven springen ruim over analistenlat

De koffiegroep JDE Peet's verdiende in de eerste helft van het jaar 76 cent per aandeel. Analisten dachten aan 64 cent.

Ruim 60 procent van de bedrijven realiseerde over het tweede kwartaal meer winst dan verwacht, leert een tussentijdse balans van het Europese resultatenseizoen. De omzetprognoses werden nog gemakkelijker geklopt.

Bijna de helft van de bedrijven uit de Europese Stoxx600-index heeft al resultaten gepubliceerd over het tweede kwartaal. '63 procent heeft een hogere winst per aandeel gehaald dan verwacht. Dat is volgens onze berekeningen het derde hoogste aantal sinds het eerste kwartaal van 2003', zegt Milla Savova, strateeg van BofA Securities.

Woensdag voegde JDE Peet's , de moedergroep boven Douwe Egberts, zich bij dat rijtje. Over de eerste jaarhelft verdiende de Nederlandse koffiegroep 76 cent per aandeel, een stuk beter dan verwacht (64 cent). Bovendien bevestigde de groep de jaarwinstprognose, wat gezien de fors gestegen koffieprijzen tot opluchting leidde. Het aandeel schiet in Amsterdam zo'n 5 procent hoger. Eerder deze week leidden ook de cijfers van de autobouwer Stellantis, de bank Société Générale en de oliegroep BP tot flinke koersstijgingen.

De Europese bedrijven stevenen voor het tweede kwartaal af op een gemiddelde stijging van de winst per aandeel met 152 procent, tegenover het tweede kwartaal van 2020. In het eerste kwartaal lag de winstgroei op 87 procent. 'Ondanks de historische winstgroei zitten we qua winstniveau marginaal boven het precoronaniveau van het tweede kwartaal van 2019', relativeert Savova.

67% 67 procent van de Europese bedrijven heeft de omzetprognose geklopt. Dat is het hoogste cijfer sinds het tweede kwartaal van 2009.

Over het tweede kwartaal profiteren de bedrijven van een gemakkelijke vergelijkingsbasis. Vanaf maart 2020 ging de wereldeconomie in lockdown, waardoor de omzet dit jaar in verschillende sectoren fors toeneemt. 'Vanaf het derde kwartaal zal de winstgroei opnieuw afzwakken', zegt Patrick Moonen, strateeg van NN Investment Partners. 'We gaan uit van een normalisering van de winstgroei van meer dan 100 procent richting 10 à 30 procent in 2022. Voor alle duidelijkheid, dat blijft meer dan gemiddeld.'

Het onderste lijntje van de resultatenrekening profiteert niet alleen van het omzetherstel, maar ook van de vele kostenbesparingen die de bedrijven doorvoerden na corona. Voor de wetenschappelijke uitgever Wolters Kluwer mag de vinger stilaan opnieuw van de knip. 'We gaan in de tweede jaarhelft opnieuw meer kosten maken. We gaan meer reizen en promotie maken, kosten die we tijdens corona aan banden hebben gelegd', zei CEO Nancy McKinstry bij de publicatie van eveneens beter dan verwachte resultaten woensdagmorgen.

Wolters Kluwer slaagde er - in tegenstelling tot JDE Peet's - ook in om op omzetniveau positief te verrassen. Ook dat is een trend in Europa. '67 procent van de Europese bedrijven heeft de omzetprognose geklopt. Dat is het hoogste cijfer sinds het tweede kwartaal van 2009', zegt Savova. Het historisch hoge aantal kan verklaard worden door de onzekerheid over de impact van de heropening van de economie.

Proximus

Volgens de cijferaars van BofA Securities springen mijnbedrijven (75%), farmabedrijven (75%) en banken (67%) in Europa het gemakkelijkst over de winstlat van analisten. Benieuwd of KBC (donderdag) en ING (vrijdag) daar ook in slagen bij de publicatie van hun kwartaalrapport. Telecom blijkt het lelijke eendje in Europa met slechts 33 procent positieve winstverrassingen. Proximus was dus vorige week een positieve uitzondering met een (licht) hoger dan verwachte omzet en bedrijfskasstroom.