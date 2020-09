Europese beurzen nemen duik

Beleggers maken zich zorgen over een rapport over witwasschandalen bij banken en over de dreiging strengere coronamaatregelen in Europa.

De beurzen op het oude continent krijgen een flinke tik: ze verliezen gemiddeld 2,3 procent. Daarmee beleven de Europese aandelenbeurzen hun slechtste dag sinds juli.

De aanleiding voor de koersdalingen zijn de zogenaamde FinCen Files, waaraan ook De Tijd meewerkt. Uit de geheime Amerikaanse documenten blijkt dat er meer dan 2.100 meldingen waren van verdachte geldstromen die banken deden bij de Amerikaanse antwiwitwascel FinCEN. De gelekte documenten gaan terug tot 2008, maar zijn vooral opgesteld tussen 2011 en 2017.

Het nieuws zet druk op de Europese bankaandelen die gemiddeld 4,7 procent in het rood staan. De zwaarste klap is voor het Bel20-lid ING dat maar liefst 8,7 procent lager dendert. ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING zou zijn klanten jarenlang hebben geholpen om geld uit Rusland weg te sluizen en wit te wassen. KBC Securities reageert als volgt: 'Een nieuwe witwas zaak, een nieuw land (na Nederland, Italië…. ). We voelen mee met de nieuwe CEO', zegt analist Jason Kalamboussis. Hij hanteert overigens een koopadvies. 'Wij geloven dat deze zaken grondig zijn aangepakt. De nieuwe CEO, Steven Van Rijswijk, heeft werk gemaakt van nieuwe compliance-regels.' Verder verliest de Britse bank Barclays bijna 6 procent en levert Deutsche Bank 5,8 procent in.

Strengere coronamaatregelen