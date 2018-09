Europese beurzen rijgen pechdagen aan elkaar

Al een week tonen Europese aandelenmarkten zich als zwakke broertje van Wall Street. Hier gaan we dag na dag lager, terwijl New York moeiteloos overeind blijft.

De Europese aandelenmarkten toonden zich in de afgelopen dagen opnieuw als achterblijver. De Euro Stoxx 50 gaat al een week lang gestaag achteruit, en de Bel20 in Brussel doet het zelfs nog iets slechter. Alleen op onze beurs zitten we aan de vijfde verliesdag op rij.

Bel20 Euro Stoxx 50 Do 30/08 -0,9% -0,7% Vr 31/08 -1,1% -1,1% Maa 03/9 -0,3% +0,1% Di 04/9 -0,7% -1,1% Woe 05/9 -1,1% -1%

Samengeteld ging er 4 procent van de Bel20 op een week, en 3,9 procent van de index voor de hele eurozone. In dezelfde periode bleef de Amerikaanse S&P500-index netjes stabiel.

De voorbije dagen bevestigen een buikgevoel dat beleggers al langer hebben. In New York gaan de beurzen gewoon vlotter omhoog. In heel 2018 staat de euro-index op 5 procent verlies (-7,6% in Brussel), terwijl Wall Street een correctie in februari al omboog in 8,3 procent winst sinds 31 december. Omgerekend naar euro gaat het zelfs al om 12,6 procent winst.

Opkomende markten

De correlatie tussen de malaise in de groeilanden en de Europese markten valt op. 'Europa is een zeer open continent, dat in grote mate afhankelijk is van buitenlandse handel, ook met de opkomende markten,' reageert hoofdstrateeg Frank Vranken van private bank Puilaetco Dewaay. 'Vergeleken daarmee is de VS veel meer zelfbedruipend. Relatief gezien is de interne consumptie hier bedroevend zwak.'

In de context van een handelsconflict is de VS de veiligste plaats om te beleggen. Frank Vranken Hoofdstrateeg Puilaetco Dewaay

Terwijl het van kwaad naar erger gaat in Latijns-Amerikaanse landen en Turkije onbeholpen strijdt tegen woekerinflatie, is het besmettingsgevaar op ons continent dus groter. 'Pakweg AB InBev is een goed voorbeeld van een grote exporteur die in lokale munt betaald wordt,' somt Vranken op. 'Maar ook Franse luxeproducenten of Duitse exporteurs van kapitaalgoederen die de DAX-index bevolken.'

Tech vs. banken

Uit de halfjaarcijfers van BNP Paribas Fortis bleek gisteren nog dat de bank last heeft van zijn Turkse afdeling TEB. Dat is het tweede aandachtspunt voor wie gespreid belegt in Europa. 'De banken zijn op ons continent de zwaargewichten op de beurs,' aldus Vranken. 'Wij hebben geen zwaargewichten uit de tech-industrie zoals Amerika die heeft.'

Namen als Apple of Amazon, de eerste bedrijven die 1.000 miljard dollar waard werden op de beurs, vormen al jarenlang de grootste sector gemeten volgens beurswaarde. Als zij stijgen kan de hele index bijna niet zakken.

De grote financiële bedrijven van Europa leveren dit jaar, samen met de telecomaandelen, de slechtste beursprestaties van alle sectoren. 'Als de banken onderuit gaan zoals ze dit jaar bezig zijn kun je het wel schudden in de vergelijking met Amerika,' concludeert Vranken. 'Als de sectorgewichten in de Amerikaanse indexen gelijk waren aan die van Europa was er lang niet zo'n grote rendementskloof geweest.'

Politiek

Toch heeft Wall Street nog een troefkaart zitten. 'Het moet gezegd: president Trump zorgt vandaag voor een fantastische omgeving voor Amerikaanse bedrijven,' zegt Vranken. 'De belastingverlaging van eind vorig jaar zindert nog na, en tegelijkertijd haalt hij uit naar andere landen. In de context van een handelsconflict is de VS de veiligste plaats om te beleggen omdat de sterkste economie ter wereld zijn wil kan opleggen aan anderen.'