Europese industrie kraakt in zijn voegen

Vooral het hart van de eurozone krijgt een opdoffer.

De inkoopmanagersindex (PMI) voor de eurozone, een graadmeter voor het ondernemersvertrouwen, liet een beroerde septembermaand zien. Vooral het cijfer voor de Duitse industrie nam een pelikaanduik.

-1,3% Europese beurzen De Europese beurzen gaan gemiddeld 1,3 procent lager.

De PMI voor de gehele eurozone daalde van 51,9 in augustus naar 50,4 in september. Daarmee schoot hij onder de lat van alle verwachtingen. Omdat de index net boven 50 uitkomt is er nog wel sprake van groei, maar de economische klim is wel de zwakste sinds 2013.

Waar de afgelopen jaren het probleem van de eurozone zich vooral aan de rand afspeelde, is het nu de kern waar het mankeert. De Duitse inkoopmanagersindex maakte zijn grootste val in zeven jaar en kwam uit op 49,1.

Duitse industrie

De deelindicator voor de Duitse industrie is veelzeggend. Die kwam uit op een erbarmelijke 41,4, de grootste krimp sinds juli 2012. September is de achtste maand op rij dat de industrie in de Bondsrepubliek in zijn achteruit gaat.

De industriƫlen in het land van bier en worst hebben veel last van de handelsoorlog tussen de VS en China. Al maanden bestoken de landen elkaar met invoerheffingen en protectionistische taal. Vooral de Duitse auto-industrie krijgt klappen door de handelsspanningen. Wanneer consumenten onzeker zijn over hun economische toekomst doen ze minder snel grote investeringen. Hierdoor stellen ze de aankoop van een auto eerder uit. Dit is te zien aan de Chinese autoverkopen die in september met 7,7 procent op jaarbasis daalden.

Marktreactie

De beurzen reageren negatief op het nieuws. Vooral conjunctuurgevoelige aandelen krijgen het hard te verduren. Dat is te zien aan de val van 6,4 procent voor ArcelorMittal en de klap van 3 procent die Aperam krijgt.

Ook de autobouwers staan onder druk. BMW slipt met 2,4 procent, Daimler vliegt met 3 procent uit de bocht, Peugeot remt met 3 procent af, Renault hobbelt met 2,7 procent achteruit en Volkswagen verliest met 2,3 procent snelheid.