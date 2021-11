Europese mededinging ondermijnt Greiners bod op Recticel

Greiner, de Oostenrijkse aanbidder van Recticel, verwacht dat Europa een diepgaand onderzoek instelt naar de mogelijke overname van de Belgische schuimrubberspecialist. Het lopende bod dreigt daardoor te vervallen.

De poging van Greiner om Recticel over te nemen loopt niet van een leien dakje. Na gesprekken met de Europese mededinging acht de Oostenrijkse kunststoffenreus de kans klein dat 'een economisch redelijk pakket remediërende maatregelen' - lees: de verkoop van bepaalde onderdelen - tot een fase I-goedkeuring zal leiden. Uitsluitsel daarover krijgen we wellicht op 24 november, de datum die de Europese Commissie als deadline heeft vastgesteld. Omdat de kans erg klein is dat Europa dan zijn fiat geeft voor de deal heeft Greiner besloten voorlopig geen remediërende maatregelen voor te stellen.

De Oostenrijkers verwachten dat Europa een diepgaander fase 2-onderzoek zal opstarten. Dat kan niet afgerond zijn tegen 21 december, de dag dat Greiners lopende bod van 13,50 euro per aandeel Recticel afloopt. Een fase I-goedkeuring was een van de voorwaarden om het bod te laten doorgaan. Greiner heeft het recht om daar afstand van te doen, maar stelt uitdrukkelijk dat het bod geannuleerd kan worden. 'Na discussies met Europa en de goedkeuring van de Commissie is een nieuw bod mogelijk', zegt Greiner.

Tekentafel

Omdat de beurskoers altijd boven de biedprijs heeft genoteerd, kan dit een manier zijn voor Greiner om opnieuw naar de tekentafel te gaan. Kris Kippers analist Degroof Petercam

‘Gezien de beurskoers boven de biedprijs noteert, kan dit een manier zijn voor Greiner om opnieuw naar de tekentafel te gaan. Het zou apart kunnen bieden op de tak technische schuimen van Recticel, waar het hen om te doen is’ stelt Kris Kippers, analist van Degroof Petercam. ‘Maar ze zullen snel moeten zijn. Op 6 december beslist de algemene vergadering van Recticel over de verkoop van die divisie aan het Amerikaanse Carpenter voor 656 miljoen euro.’

Die verkoop is de voornaamste tegenzet van Recticel in een poging de ongewenste vrijer af te schudden. ‘Er is een degelijke kans dat de aandeelhouders de verkoop goedkeuren, ook al zal de holding Bois Sauvage met haar 27 procent tegenstemmen omdat ze haar stukken aan Greiner heeft beloofd’, zegt Wim Hoste van KBC Securities. 'Als Recticel daarna als pure isolatiespeler kan doorgaan, zal het veel meer aandeelhouderswaarde creëren dan via het onaantrekkelijke bod van Greiner.'

Vloer