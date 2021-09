Europese techaandelen op laagste peil in zes weken

De langetermijnrente kruipt almaar hoger. Vooral techaandelen krijgen hierdoor tikken.

De Europese beurzen noteren stevig in het rood. Het gemiddelde Europese aandeel zakt rond 13 uur met 1,7 procent. Ook de Bel20 laat 0,5 procent liggen.

De oorzaak moeten we zoeken in de rap oplopende rente. De Amerikaanse tienjaarsrente is de afgelopen dagen flink gestegen en staat nu al boven de 1,5 procent. De rente loopt weer op nadat de Fed heeft aangekondigd om de ongekende monetaire stimulus weer af te bouwen. Na de jongste rentevergadering zei Fed-voorzitter Jerome Powell dat de afbouw al mogelijk is vanaf de volgende vergadering in november. Het gevolg is dat de rente dinsdag met 2 basispunten stijgt tot 1,5044 procent.

Ook in Europa is de rentetrend opwaarts, al liggen de rentes hier lager. De Belgische tienjaarsrente stijgt dinsdag met 3 basispunten tot 0,12 procent.

De hogere rente verkleint de huidige waarde van toekomstige winsten, zodat deze druk zet op de waarderingen van bedrijven. Het zijn echter vooral de koersen techbedrijven die last ondervinden van een stijgende rente, omdat bij deze bedrijven de grootste winsten ver in de toekomst liggen.

Tech onder druk

En dus zien we dat vooral de techwaarden onder druk staan, ook binnen de Bel20.

Het ergste verlies is voor de chipontwerper Melexis dat bijna 6 procent lager dondert. Maar ook de Boël-holding Sofina , dat bekend staat om zijn vele succesvolle techinvesteringen krijgt een tik van 0,9 procent. Voorts moet ook de in ijltempo groeiende speler in logistiek vastgoed WDP 3,3 procent inleveren.