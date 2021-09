'Europese toeristen vanaf november weer welkom in VS'

Volgens meerdere bronnen zal de Amerikaanse president Joe Biden maandagavond aankondigen dat Europese toeristen weer welkom zijn in de VS. De luchtvaartaandelen schieten hoger.

De Verenigde Staten hebben een akkoord bereikt met de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk om vanaf 1 november de ban op toeristische reizen op te heffen. Dat melden meerdere bronnen, waaronder de krant Financial Times en Politico. De Biden-administratie zou de maatregel vandaag nog officieel bekendmaken. Alleen volledig gevaccineerde reizigers zouden de VS binnen mogen.

'De reisban is opgeheven', tweette Stavros Lambridinis, de ambassadeur van de Europese Unie in de VS.