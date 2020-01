Ex-directielid Ter Beke beboet voor handel met voorkennis

Ingeborg Koenraadt was als directielid van Ter Beke in de zomer van 2017 betrokken bij onderhandelingen over een overname door het beursgenoteerde voedingsbedrijf. Volgens de beurswaakhond FSMA bracht ze op 23 augustus een werkbezoek aan het over te nemen bedrijf en nam ze nadien deel aan de onderhandelingen.