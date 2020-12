Exmar: Argentijnse schone danst de Tango niet meer

Wat voor Exmar een jaar van herstel had moeten worden, draaide uit op veel drama. Het mislukte Argentijnse avontuur bezorgde de Antwerpse gastanker- en gasinfrastructuurgroep haar grootste koersval ooit.

Exmar begint het jaar vol goede hoop. De drijvende lng-fabriek Tango FLNG heeft eindelijk - na een zoektocht van drie jaar - een vaste opdracht beet. Voor rekening van de Argentijnse energiegroep YPF zal het tuig tien jaar lang schaliegas uit het Vaca Muerta-veld omzetten in lng zodat het kan worden geëxporteerd. De Tango blijkt na grondige testen prima te werken en moet voor Exmar een betrouwbare vaste bron van inkomsten worden. Dat is hoognodig om geleidelijk aan de zware schuldenlast weg te werken. Een nieuwe bedrijfsstructuur en enkele managementaanpassingen (1) moeten helpen om orde op zaken te stellen. Meest in het oog springend is dat topman en referentieaandeelhouder Nicolas Saverys een ‘deputy CEO’ naast zich krijgt, Francis Mottrie.

In februari en maart wordt het aandeel meegesleurd door de coronacrash, om eind maart - als de EU beslist de begrotingsregels tijdelijk los te laten - wat te herstellen. De jaarresultaten (2) zijn echter een afknapper. Ondanks een hogere omzet duikt Exmar opnieuw in het rood. De oorzaak is te zoeken bij hogere afschrijvingen en rentelasten.

Exmar wordt ook van nabij getroffen door de coronapandemie. Zijn voorzitter Philippe Bodson bezwijkt begin april aan de ziekte. Twee weken later (3) kondigt het bedrijf aan dat Nicolas Saverys de voorzittershamer overneemt en Francis Mottrie volwaardig CEO wordt.

Zwartste dag ooit

De eerstekwartaalresultaten (4) mogen er zijn. Dankzij sterke gastankermarkten en het langetermijncontract voor de Tango verschijnt een mooie winst in de boeken. Exmar zegt ook dat de coronapandemie slechts een ‘beperkte invloed’ zal hebben op de resultaten van 2020.

Dat is buiten de waard gerekend. Op 25 juni bezorgt een kort persbericht (5) Exmar zijn zwartste dag ooit op de beurs. Het Argentijnse energiebedrijf YPF zegt dat het door de coronacrisis zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. YPF heeft Exmar al sinds maart niet meer betaald voor de geleverde diensten en roept overmacht in. De aandeelhouders zien hun hoop op gestage beterschap versplinteren en dumpen het aandeel. Exmar krijgt een dreun van 39,6 procent en zakt in de daaropvolgende weken nog wat dieper weg.

Tijdens de flauwe beurszomer zit er weinig leven in het aandeel. Het is volledig uit de gratie en bereikt op 3 augustus een dieptepunt van 1,86 euro. Uit de halfjaarresultaten (6) blijkt dat het geschil met de Argentijnse huurder van de Tango al een flinke hap uit de winst nam. Wanneer Kepler Cheuvreux midden september de correctie van Exmar overdreven noemt, veert het aandeel kortstondig op.

Overeenkomst

Op nieuws over de Tango is het nog een maand wachten. Exmar laat weten dat het een overeenkomst heeft bereikt met YPF. Het huurcontract voor de Tango FLNG wordt vroegtijdig beëindigd en Exmar ontvangt van de Argentijnen een vergoeding van 150 miljoen dollar. 22 miljoen dollar storten ze onmiddellijk, de resterende 128 miljoen dollar in 18 maandelijkse schijven. Exmar wordt dus vergoed, maar moet wel op zoek naar een nieuwe stabiele huurder. Een queeste die niet eenvoudig wordt in een door corona verstoorde wereld.

Door een provisie van 16,4 miljoen dollar voor niet-geïnde inkomsten uit het contract met YPF kleurt het derde kwartaal rood (8), maar dat heeft nauwelijks impact op het zwaar afgestrafte aandeel.