Exmar-topman: ‘Koersstijging is goede zaak voor ons’

De Tango FLNG (boven) in betere tijden, toen de drijvende lng-fabriek nog in Argentinië onder contract lag.

Francis Mottrie, de topman van de Antwerpse gastankerrederij Exmar, spreekt zich niet uit over de achterliggende redenen van de recente koersklim. Maar hij is er wel blij mee.

Na enkele mindere dagen trekt het aandeel Exmar maandag opnieuw hoger. Het is de voortzetting van een rally die de Antwerpse specialist in maritiem vervoer en de behandeling van gassen sinds begin september 33 procent hoger heeft gestuwd en die nauw gelinkt wordt aan de sterke klim van de gasprijzen.

De capriolen van de aardgasprijs deden de koers van Exmar vorige week even boven 5 euro uitstijgen, een niveau dat sinds de coronacrash niet meer was bereikt. Op dinsdag 5 oktober klokte Exmar af op 5,20 euro. Dezelfde dag sloot de aardgasprijs op de Nederlandse gasbeurs TTF op een record van 117 euro per megawattuur.

De problemen voor Exmar zijn nochtans niet van de baan. Het bedrijf is nog steeds op zoek naar nieuwe opdrachten voor zijn drijvende lng-fabriek Tango FLNG en voor de hervergassingsbarge FSRU S188. De Argentijnse energiegroep YPF verbrak in de zomer van 2020 het langetermijncontract voor de Tango, de energietrader Gunvor deed in mei van dit jaar hetzelfde voor de S188. In beide gevallen kreeg Exmar wel een behoorlijke vergoeding.

Vanwaar dan de hevige koersreactie, waarop analisten tot dusver nog maar weinig commentaar hebben gegeven? Gaat het om perceptie, waarbij beleggers Exmar als een zuiver gasaandeel zien? ‘Of het om perceptie gaat, kan ik niet zeggen’, reageert Exmar-topman Francis Mottrie. ‘Ik kan niet in een kristallen bol kijken.’

Contracten

Twee elementen geven een gedeeltelijke verklaring voor de koersklim. Allereerst zijn er de vrachttarieven voor gastankers, die wat zijn gestegen. De vraag is in welke mate Exmar daarvan kan profiteren. Veel van zijn schepen varen onder (lange)termijncontracten. ‘Dat klopt’, zegt Mottrie, ‘veel van onze contracten liggen vast. Maar we proberen uit wat niet vastligt zoveel mogelijk te halen in het kader van de hoge gasprijzen.’

Veel van onze contracten voor gasvervoer liggen vast. Maar we proberen zoveel mogelijk te halen uit wat niet vastligt, in het kader van de hoge gasprijzen. Francis Mottrie CEO Exmar

Een tweede factor die koersondersteunend werkt, is dat door de hoge vraag naar aardgas de kans op tewerkstelling voor de Tango en de FSRU aanzienlijk is toegenomen, zoals enkele auteurs van beleggingsbladen onlangs opperden.

Mottrie wenst zich daarover niet uit te spreken. ‘De gesprekken over nieuwe opdrachten voor de Tango en de FSRU lopen, zoals we begin september in het persbericht met de halfjaarresultaten hebben gemeld. Meer kan ik daarover niet zeggen.’